FMK se presentó este sábado a la noche en Bahía Blanca para cantar todos los temas de su álbum “Desde El Espacio”, dentro del cual se encuentra “De Vacaciones” su último single estrenado hace dos semanas, y que ya cuenta con su propio challenge en TikTok.

“Mi gente de bahía acabamos de terminar el show, una puta locura, enserio muchísimas gracias. Increíble lo que se vivió y gracias a la señora que nos trajo los churros antes del show. Lo estoy comiendo recién ahora, muchísimas gracias a todos mi gente, los amo” dijo FMK a través de sus historias de Instragram, después del espectáculo y mostrando el particular regalo que le hizo una fan.

Además reposteó una publicación de Viki Quinteros, su pareja, en la que la joven mostraba al cantante en medio del show, mostrando que estaba junto a él en la la presentación, y le escribió: “Gracias por acompañarme mi amor, te amo”.

Durante el espectáculo, FMK contó con la presencia de Rusherking, Emanero y Estani para la interpretación de su bolero “Bandido” y Emanero aprovechó para dejarle un mensaje al artista, diciendo: “Qué lindo formar parte de los shows de FMK”; luego de la interpretación del tema, que ya cuenta con más de 10 millones de visualizaciones.

Tiago PZK explicó el motivo de la separación de “Los de la Casa”

Tiago PZK estuvo presente en Crossover para una entrevista junto a Julio Leiva donde confesó haberse mudado y ya no vivir más junto a los integrantes de “Los de la Casa”: Lit Killah, Rusherking y FMK.

“Nos mudamos cuando estábamos en cuarentena, todos estábamos mucho más tranquilos no podíamos ni salir a la calle y creo que fue una época hermosa” empezó contando Tiago y prosiguió: “Yo creo que no voy a volver a vivir algo así en mi vida”.

Sin embargo, el cantante argentino explicó que su crecimiento profesional y el aumento en la cantidad de trabajo, los fue distanciando y dejaron de compartir tiempo juntos. Contó que muchas veces no sabían nada del otro por semanas y se sentía solo con la casa vacía.

“Yo me fui primero. Soy el que más necesita compañía, hablar, si no me enrosco, soy un chabón muy enroscado” se rio antes de proseguir: “Yo siempre decía ‘me voy a ir’, y los pibes no me creían y yo me terminé yendo y creo que eso hizo que se desconectaran más todavía las cosas. A partir de eso yo creo que ya se dieron cuenta solos de ‘bueno listo esta etapa ya terminó’”.

Cabe recordar que Tiago PZK, en sus historias de Instagram ya había manifestado que se iba a mudar porque tiene un departamento nuevo, lo que presumía una separación de los integrantes de “Los de la Casa”, quienes revivieron la escena urbana a raíz de su unión.

Tiago relató como en un primer momento quien apostó por todos ellos fue Lit Killah, que era el único que en ese entonces ya estaba siendo más escuchado y tenía algunos hits, con los cuales ganaba el dinero suficiente como para ofrecerse a pagar los gastos de los cuatro durante los primeros meses. El plan consistía en convivir un tiempo y ver si podían seguir creciendo, y fue justamente así como se impulsaron entre todos en sus carreras artísticas, escuchándose y motivándose.