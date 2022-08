El descargo de Nathy Peluso tras las críticas que recibió por sus dichos sobre Argentina

Luego de la repercusión que tomó una declaración de Nathy Peluso en la revista Vogue donde afirmaba que se siente española, las redes sociales se llenaron de comentarios y críticas por parte del público argentino. Más tarde, la cantante realizó un Instagram Live y explicó su versión de lo sucedido.

“Todo lo que he dicho y escrito sobre mi país, lo he hecho desde la honestidad, desde un lugar super genuino” comentó Nathy Peluso en directo ante sus seguidores. “Desde una admiración y una nostalgia super profunda que cualquier inmigrante puede comprender” aseguró.

Luego señaló que sus dichos fueron sacados de contexto porque “los medios utilizan para un clickbait” y añadió que “la gente quiere un clic, está loca por tener clics, la gente descontextualiza”.

“De verdad me gustaría que se queden con el cariño que le he puesto a todas mis letras, al trabajo de años de demostrar cariño y compromiso con mi cultura, con mi público, con la gente que me ha visto crecer” expresó emocionada.

La cantante se mostró conmovida ante los más de 10 mil espectadores al hablar sobre Argentina. “Aprendí mucho lo que es el feminismo, aprendí muchísimas cosas de lo que es ser una artista amada por su público” confesó durante la transmisión en vivo.

Los dichos de Nathy Peluso sobre Argentina y España

Durante una entrevista para la revista “Vogue”, Nathy Peluso confesó de sentirse más española que argentina y generó un gran revuelo en redes sociales.

“Me siento española. Me doy cuenta que es así cuando estoy afuera y quiero volver. Cuando regreso y lo que más me apetece es comerme un pincho de tortilla. Tengo acento argentino, pero el resto, los códigos sociales, el humor, la cultura en general, los programas de televisión, los personajes públicos, las referencias... todo en español” declaró la cantante causando polémica.