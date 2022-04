En una reciente entrevista, Nathy Peluso declaró sus ganas de trabajar con Miley Cyrus y expresó su admiración hacia su colega.

“Me encantaría colaborar con Miley Cyrus, la amo mucho” confesó Nathy Peluso en una entrevista para Billboard. “Es la mayor estrella de música y arte en la actualidad, es increíble” sostuvo sin ocultar su admiración.

Miley Cyrus cerró la primera noche del Lollapalooza

También agregó que le gustaría trabajar con la ex Hannah Montana: “Amaría conocerla y compartir mi visión de la música con ella” y deseó que suceda pronto.

Recientemente, se conoció que Nathy Peluso va a formar parte del segundo álbum de Trueno. “Yo colaboro poco, porque me gusta primero conectar mucho con el artista y realmente sentir que es un proyecto especial y que los dos vibramos. No me gusta hacer colaboraciones estratégicas ni nada así, yo sólo lo hago por la música” confesó la argentina para Casa Comedy TV.

Trueno, Nathy Peluso y Lit Killah estarán presentes en el Quilmes Rock 2022

El Quilmes Rock 2022 tendrá grandes figuras del género urbano en su line up. Finalmente, el festival reveló qué artistas se presentarán en cada jornada durante el 30 de abril y el 1 de mayo, en Tecnópolis. Trueno, Lit Killah y Nathy Peluso son algunos de los grandes nombres del cartel.

El sábado 30 de abril estará presente el rapero de La Boca, Trueno. Con los éxitos de su álbum “Atrevido” y los singles de su nuevo proyecto. Ese mismo día, la banda internacional, Gorillaz será la encargada de cerrar la primera noche.

Por su parte, Nathy Peluso y Lit Killah darán sus shows en la segunda jornada, el 1 de mayo. También se presentará Dante Spinetta y Lara91k. Un día cargado con importantes nombres de bandas de rock con larga trayectoria, como Divididos, Catupecu Machu y Guasones.