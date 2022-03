Lit Killah hizo un freestyle durante su visita al programa de básquet, “Mano A Mano”, conducido por Leo Montero para el canal NBA Latam. Además, el músico habló acerca de su fanatismo por la vestimenta de los jugadores de baloncesto.

Antes de comenzar con el reportaje, Lit Killah hizo un freestyle y jugó con palabras relacionadas a la NBA y el básquet, una cultura muy cercana al rap y el hip hop.

En su charla con Leo Montero, el autor de “Mawz” habló acerca de la influencia por la moda de la NBA a la hora de vestirse y comprarse ropa: “Siempre fui fan de la estética, por ejemplo de las casacas por el hecho de que es algo que viene de la misma cultura de afuera, de los raperos. Imitándolos a ellos también me empecé a vestir así.”

“No veo básquet porque tampoco soy muy fan del deporte, del fútbol tampoco” confesó, aunque más tarde, declaró que durante su estadía en Miami quiso ir a un partido de básquet al que lo invitaron pero no pudo ya que estaba en el estudio de grabación.

Lit Killah habló sobre el tema filtrado con Paulo Londra: “Ese es malo, esperen al real”

Lit Killah habló sobre la canción que grabó con Paulo Londra y Kodigo que se filtró. También confesó que tiene otro tema con el músico cordobés que saldrá a la luz próximamente.

“Ese tema que se filtró, como todos saben que se filtró un tema mío con Paulo y con Kodigo, ese tema está re feo gente, es horrible ese tema” confesó Lit Killah en un stream de Twitch.

“Si se filtran temas tan viejos como ese que tiene como tres años es porque nunca iban a salir” agregó. “A mí no me gusta y a los pibes tampoco les gustó” sostuvo y pidió que no lo escuchen.

“O sea no es un mal tema pero podemos hacer cosas mejores” se corrigió y dijo: “Es más, hicimos cosas mejores que ese, así que esperen al real tema. Ese es malo, ese no se escucha, escuchen el piola cuando salga.”