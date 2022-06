Nathy Peluso lanzó a la venta las entradas para su primer show en Argentina llamado “Calambre Tour 2022” con fecha para el 18 de noviembre y las entradas se agotaron en pocas horas, por lo que tuvo que proponer un nuevo día para su espectáculo, que será el 17 del mismo mes.

Ambos se llevarán a cabo en Buenos Aires, en el Movistar Arena y la venta de entradas de la segunda fecha comenzó este viernes a las 18 horas a través de la página oficial del Movistar Arena.

"Calambre Tour 2022" Nathy Peluso Foto: web

Su gira “Calambre Tour 2022″ la lleva por escenarios de México, Estados Unidos, Francia, España, Colombia, Chile y Uruguay, hasta llegar finalmente a su país natal Argentina.

Nathy Peluso ha sido nominada en 6 categorías en los Latin Grammy, ganando en el 2021 el premio a “Mejor Álbum Alternativo” y fue nominada por primera vez a los Premios Grammy a “Mejor Latin Rock/Alternative Album”, afirmando su condición de artista que traspasa fronteras.

La cantante argentina cuenta con grandes éxitos como su colaboración con C. Tangana en ‘Ateo’; y su himno de empoderamiento femenino “Mafiosa”. También publicó una de las sesiones BZRP más virales, la número # 36, que acumuló fans en todo el mundo, incluidos varios contemporáneos como Cardi B, Megan the Stallion y J Balvin.

“Calambre” también cuenta con una oda al éxito de 1978 de Camilo Sesto: ‘Vivir Así es Morir de Amor’, un hit que sigue sumando reproducciones en todas las plataformas como cada una de las creaciones que Nathy Peluso comparte con su público y el último single de su canal, “Emergencia”, una colaboración con Horizon Forbidden West, el popular video juego de PlayStation.

Junto a Trueno, Nathy lanzó en mayo de este año “Argentina”, un himno contemporáneo a nuestro país. En él, la artista nos ofrece una mirada sobre su conexión con Argentina y su experiencia como inmigrante.

Por otra parte, en su nuevo disco, Nathy Peluso explora el hip hop, el R&B retro e incluso una versión moderna de la salsa de la vieja escuela. Prospera en la creación de personajes y cambia de código entre estilos, géneros e idiomas.

Fechas de su gira “Calambre Tour 2022″

04 Junio - Galicia

17 Junio - Barcelona, España

18 Junio - Santiago de Compostela, España

26 Junio - Bruselas, Bélgica

07 Julio - Valencia, España

09 Julio - Bilbao, España

10 Julio - Madrid, España

15 Julio / Sesimbra, Portugal

22 Julio - Asturias, España

29 Julio - Benidorm, España

30 Julio - Cádiz, España

07 Agosto - Cambrils, España

17 Agosto - Sant Feliu de Guíxols, España

19 Agosto - Almería, España

02 Septiembre - Málaga, España

18 Septiembre - Londres, Inglaterra

17 Noviembre - Buenos Aires, Argentina

18 Noviembre - Buenos Aires, Argentina - SOLD OUT