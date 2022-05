Duki anunció una nueva fecha para su show en el estadio de Vélez: se presentará nuevamente 7 de octubre para así darle a todos los fans que no consiguieron entradas para el 6, la posibilidad de verlo en vivo.

A pocas horas de abrirse la venta, Duki agotó todas las entradas para su primer show en el estadio de Vélez, demostrando nuevamente el inmenso vínculo que tiene con su público, que sigue creciendo y sumando fans alrededor del mundo.

Duki en Vélez, 6 de octubre. Foto: web

El artista argentino, uno de los principales referentes y líderes del movimiento urbano, logró una transformación cultural y social, marcando un momento bisagra en la historia de la música tras anunciar y agotar en horas las localidades para un multitudinario show. Demostrando así, el increíble poder de convocatoria que tiene el joven de 25 años.

Las entradas se encontrarán a la venta a partir este viernes 20 de mayo a las 14, a través Ticketek, y se espera que las localidades se agoten rápidamente como en la primera salida a la venta.

Además, el cantante estrenó hace algunas horas una nueva canción. Se trata de una colaboración junto a Morat, llamada “París”, que ya cuenta con más de un millón de vistas en YouTube.

Duki y Coscu, juntos en stream: “A mi los héroes no me caben”

Duki y Coscu se unieron en un stream por Twitch y el cantante argentino respondió a toda clase de preguntas por parte del streamer, quien suele hacer entrevistas a todos aquellos que pasan por su canal.

Durante el tiempo que compartieron, se tocaron diversos temas como ropa, deporte, colores y música. Ante la pregunta de cuál era su prenda preferida, respondió: “El shorcito toda la vida. Los shorcitos así, corte basket”. La respuesta terminó siendo una sorpresa para Coscu, que entre risas afirmó pensar que diría “zapatillas”.

En cuanto a su equipo de fútbol, el cantante afirmó: “De chiquito era de Independiente. Después dejé de mirar fútbol. Estaba jugando un partido contra Defensa y Justicia, y estaba jugando Mancuello solo. Y terminó el partido, como que me puse mal y dije ‘No puede depender mi ánimo de un partido de fútbol que yo en realidad al fin y al cabo no puedo cambiar mucho. Entonces como que eso me dio paja y me desaferré”.

Por otra parte, agregó que su deporte preferido es el básquet, ya que lo había jugado desde chico. Asimismo, contó que actualmente en la NBA hincha por Chicago Bulls: “Me gusta el plantel. Pero nunca me gustaron los Chicago, soy re anti Jordan, anti LeBron, a mi los héroes no me caben”.