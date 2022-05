Duki advirtió en sus redes sociales sobre la reventa de entradas para su show en el estadio de Vélez el próximo 6 de octubre, teniendo en cuenta que ya hay localidad disponibles a precios exorbitantes. En ese sentido, pidió “paciencia” ante el potencial anuncio de una nueva fecha.

“No compren reventa de entradas, paciencia, ya casi estamos, no digan que no les avise…”, escribió Duki en su cuenta de Twitter.

Duki sobre la reventa de entradas. Foto: Twitter

La advertencia de Duko llega luego de que aparecieran las primeras publicaciones de reventa de entradas para su show en Vélez. Por esa vía, el precio promedio es de $30.000 por entrada, cuando por los canales oficiales la entrada más cara vale $6.500.

Ya salió la reventa para ver a Duki en Vélez. Foto: Facebook

Cabe destacar que las entradas para el show de Duki en Vélez ya se agotaron. De hecho, las generales se terminaron en apenas dos horas.

La entradas para ver a Duki estaban disponibles a través de Ticketek con valores que iban desde los $3500 (campo general) hasta los $6500 (campo delantero), pero todas ellas se terminaron en un breve rango horario, mostrando el gran alcance de Duko y su poder de convocatoria, en un recital que lo tendrá como protagonista solista.

Al respecto, el cantante argentino se mostró muy feliz en sus historias de Instagram, al enterarse de que ya no quedaban entradas: “Agotamos Vélez papá, ya supiste. Muchas gracias mis diablos, mis diablas por el amor de siempre. No lo puedo creer, nos vemos el 6 de octubre en Vélez”.