Daddy Yankee brindó una extensa entrevista en la que habló de todo: sus comienzos, la relación con Don Omar, la sesión con Bizarrap, la tiradera de Residente a J Balvin y del auto tune. Asimismo, puso como valor fundamental para su éxito “la disciplina”.

En una entrevista con “Molusco TV”, Daddy Yankee, quien viene de lanzar su último disco de estudio “Legendaddy”, comenzó refiriéndose a sus comienzos y aseguró que empezó a tomarse la música como un negocio cuando empezó a “cobrar en las fiestas”. A su vez, marcó las diferencias entre el pasado y el presente a la hora de producir y grabar una canción: “Para nosotros fue muy diferente, al momento de pararte en un estudio, no te podías equivocar, hay diferencias con la tecnología”.

En ese sentido, enfatizó que su éxito durante 33 años de carrera se debió a “la disciplina”, ya que opinó que eso “te va a separar de los demás y a triunfar en todo”.

Al ser consultado sobre su experiencia con las drogas, el cantante puertorriqueño asumió que probó la marihuana, aunque no la considera como una droga y agregó: “En mi vida nunca hubo una conexión con las drogas, inclusive con el alcohol, una sola vez tuve una borrachera a los 18 años”.

Además, habló de la composición y de los artistas que tienen un equipo que componen sus canciones, y se mostró “a favor de ser lo más creativo posible”. “Estamos en la industria de la música, todo el mundo es importante y el objetivo es que el oyente obtenga la mejor experiencia. Yo tengo la habilidad de hacerlo solo, he escrito mil temas solo. Y si alguien colabora conmigo, no me va a hacer menos compositor”, sentenció.

La relación de Daddy Yankee y Don Omar

El aparente conflicto entre Daddy Yankee y Don Omar siempre fue un tema central en el mundo del reggaetón, que nació de una rivalidad entre dos de los artistas más grandes del género. En ese sentido, El Cangri le echó luz al asunto y explicó que su relación con Don Omar “murió en 2015″.

Todo comenzó con el proyecto en común “The Kingdom”, que consistía en una competencia entre los dos artistas en el escenario, lo cual incluía una gira por distintos países. Lo cierto es que Don Omar se bajó y Daddy Yankee recordó la situación: “No volvería a trabajar con Don Omar, hubo un precedente y no puedo correr un riesgo, perdimos mucho dinero. Se perdió un gran proyecto, el concepto era que él y yo nos midamos en tarima”.

Para cerrar el asunto, enfatizó que no tiene “ningún resentimiento” con el autor de “Danza kuduro”.

Daddy Yankee y la BZRP Music Sessions

Una de las dudas que despejó Daddy Yankee fue la de su sesión con Bizarrap y negó la posibilidad de lanzar la BZRP Music Sessions, por lo que las chances son remotas.

“Se llegó a hablar lo de la sesión con Bizarrap pero Legendaddy me consumió tanto que en realidad saqué tiempo para alguien bien limitado”, dijo el cantante de reggaettón, quien apuntó que va a cerrar los compromisos pendientes con Rauw Alejandro y Myke Towers.

La tiradera de Residente a J Balvin

Por otra parte, Daddy Yankee hizo referencia a la BZRP Music Sessions #49 de Residente, en la que le tira a J Balvin y manifestó que fue “un terremoto” para el artista colombiano.

“A Balvin le cayó un terremoto encima, porque se aprobó, René le dio duro pero Balvin como artista sobrevivió, es parte del género”, dijo DY, quien agregó: “René pudo demostrar su destreza lirical y Bizarrap monetizó”.