El show de Rihanna en el medio tiempo del Super Bowl 2023 generó una grieta en las redes sociales. Muchos usuarios celebraron el regreso de la cantante a los escenarios y elogiaron su actuación. Mientras que otros criticaron su performance y la tildaron de “aburrida” por la puesta en escena. Por su parte, Cazzu salió a defender a su colega de las críticas.

Como muchos usuarios, Pablo Agustín, el famoso youtuber y conductor de Más De Lo Mismo, de LuzuTV, dio su opinión a respecto a la presentación de Rihanna en el Super Bowl a través de su Twitter y Cazzu le respondió con fuertes argumentos.

El show vanguardista de Rihanna en el Super Bowl. (AP)

“Amo que esté embarazada y feliz pero me aburrió la performance. Rihanna vos sabes que te respeto, y siento profunda admiración por vos, pero me dormí, no me dio a un halftime del super bowl, me dio vibes rock in rio embarazada queriendo vender maquillaje”, escribió el comediante en su cuenta.

Por su parte, la rapera no se guardó nada a la hora de responderle: “Te faltaron los fuegos artificiales y las guevaditas q ni siquiera las hace el artista sino algún ingeniero en no se ke verga. Porqe lo q ella tenía q hacer lo hizo, CANTAR. Te lo dice una que canta no una k hace podcast en sillón. Pablo vos sabes que te respeto pero…”

Cazzu enfrentó a un famoso youtuber que criticó a Rihanna por su show en el Super Bowl Foto: Twitter

Pablo Agustín habló sobre el comentario de Cazzu

Durante el programa de Más De Lo Mismo, en LuzuTV, Pablo Agustín comentó lo sucedido con Cazzu en Twitter. También se expresó en la red social para ponerle punto final al asunto. “La banco a Cazzu defendiendo a Rihanna, pero ese palito de “hacer podcast en sillón”, estuvo de más. Igualmente la invito públicamente a Mas de lo Mismo para debatir el tema y de paso que venga a hacer podcast en un sillón, no se imagina lo divertido que es!!!” escribió en su cuenta.