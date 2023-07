En los últimos días, Residente fue nuevamente noticia. Esta vez se debió a la tiradera que lanzó Akapellah en su contra. En el beef el rapero venezolano acusó al integrante de Calle 13 de no ser rapero. El video rápidamente se hizo viral en las redes sociales y se armó debate, especialmente, entre los usuarios de Twitter.

“Residente - No Eres Rapero”, así tituló Akapellah el tema que grabó directamente para su colega y en donde da los motivos por los cuales no simpatiza con él. Rápidamente, la canción comenzó a circular en las redes sociales y generó mucha polémica entre los seguidores del hip hop latino.

“Te acuso públicamente de apropiación de cultura/ Porque “Atrévete” era pa’ menear cintura / Y de repente un día te dio por creerte el don de la escritura / ¿Me lo juras? Nah, ni pa’ tanto / Calle 13, esto va a dolerte tanto / Yo voy a toa’ contra cualquier phantom / A mí no me gana nadie y meno’ un rapero blanco / Y perdón que te diga “Calle 13″ / Es que de todos tus nombres el que más recuerdo es ese / Calle 13 era bueno, René dice estupideces / Tu hermano sí es artista, lo tuyo solo sandeces” dice el venezolano en una parte de la letra, explícitamente contra el artista de Puerto Rico.

Akapellah le tiró beef a Residente y revolucionó Twitter: la historia detrás de la pelea Foto: Archivo

En sus barras también menciona la vez que se juntaron y remarcó la actitud de su colega en aquella reunión. “Tus 180 Grammys seguirán en tu vitrina / Pero cada vez que escuches mi nombre en cualquier esquina / Ni un blindaje evitará que yo te hiera el autoestima / Porque el egocentrismo te rebasa / Pude notarlo el día que me invitaste a tu casa / Fuiste muy educado, me atendiste en tu sala / Me ofreciste una cerveza de esas tuyas que son malas”, soltó frente al micrófono.

Akapellah le tiró beef a Residente y revolucionó Twitter: la historia detrás de la pelea Foto: Facebook

Además, se refirió a la vez que estuvieron a punto de colaborar en una canción pero finalmente eso jamás sucedió: “Un día me mandaste una pista pa’ que rapear / Y cuando mandé el verso, más nunca dijiste nada / Yo nunca te juzgué por tu actitud acomplejada / Y por un simple chismecito de una me tira’ la mala”.

¿Por qué Akapellah le tiró beef a Residente?

La pelea entre el rapero venezolano y el cantante puertorriqueño comenzó luego de que Akapellah dijera en una entrevista que no consideraba raperos ni a Bad Bunny ni a Residente.

Estas palabras se ve que no le agradaron al miembro fundador de Calle 13 ya que, tiempo después le respondió públicamente. Fue en su reciente sencillo “Bajo y Batería” que se expresó contra quienes dicen que no es rapero. Allí también apuntó contra Cosculluela, otra reconocida figura del reggaetón.

La reacción de las redes a la tiradera de Akapellah contra Residente

Apenas un día después de que el puertorriqueño lanzara su canción, el artista venezolano decidió hacer su descargo y causó revuelo en las redes sociales. Muchos de los comentarios de Twitter fueron a favor de la contundente respuesta y por supuesto no pudieron faltar las bromas y los memes.