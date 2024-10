Reveló un truco para comprar pasajes de micro de larga distancia más baratos para el fin de semana largo

Llega un nuevo fin de semana largo en octubre, 2 días que sumados al fin de semana se convierten en la oportunidad perfecta para conocer un nuevo lugar o simplemente descansar en un ambiente diferente. Es por eso que si estás buscando ahorrar en la compra de pasajes de larga distancia, un influencer conocido como “Los Mapas de Ale” compartió un truco en su blog que puede ayudarte a reducir el costo de tus tickets de micro.

El truco para conseguir pasajes más económicos: ¿ilegal?

En su video, Ale explica cómo aprovechar una plataforma utilizada por empleados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para obtener descuentos.

El proceso es sencillo. Según el influencer, hay que ingresar a un link que te lleva a una página especial de Plataforma 10 diseñada para empleados del Gobierno de la Ciudad. Aunque parece idéntica al sitio oficial que utilizan todos los usuarios, tiene un enlace distinto que puede ofrecerte mejores precios.

El influencer realizó una simulación de un viaje de Retiro a Rosario, donde encontró pasajes con precios que oscilaban entre $15.000 y $30.000. Sin embargo, lo interesante del truco es que, al momento de pagar, puedes aplicar un código de descuento especial: P10GCBA.

¿Qué pasa si no eres empleado del Gobierno de la Ciudad?

El influencer aclara que, aunque el código está destinado a empleados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, muchas personas ya lo han utilizado sin problemas, sin que se les solicitara ninguna documentación que demuestre esa condición.

Eso sí, también señala que no sabe si es legal o no utilizarlo y que lo deja bajo responsabilidad de quien lo use. El descuento puede ser significativo; en su caso, obtuvo una bonificación del 17,25% en el valor total del pasaje.