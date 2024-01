Teatro tucumano de luto: el último adiós a Julieta Sangenis

Mucho dolor y mensajes recordatorios se multiplicaron en las redes sociales luego de difundirse la noticia del fallecimiento, en esta ciudad, de la actriz Julieta Sangenis , quien actuaba con el seudónimo de Julieta Vera.

La delegación Tucumán de la Asociación Argentina de actores y actrices publicó un comunicado con la información del trágico suceso. La entidad indicó que “se destacó en los escenarios tucumanos en obras como “Cucha de Almas”, bajo la dirección de Patricia García, “Cinco Minutos la Vida”, bajo la dirección de Manuel Villarrubia Norri, o “Julia”, con la dirección de Vivi Perea.

Vera supo cautivar a las personas tanto arriba como abajo de las tablas, por lo que será siempre recordada con cariño por familiares, colegas y amigos. Foto: Facebook

Amigos y colegas de la actriz se hicieron eco de las palabras de dolor y sorpresa:

Perea posteó: “¡Juli querida! Te despido con mucho amor y con los mejores recuerdos… La Sala Ross fue tu hogar durante un largo tiempo. Disfrutamos de verte actuar riéndonos con vos en CINCO MINUTOS LA VIDA y lloramos con tu actuación en la entrañable JULIA, obra que tuve el placer de dirigirte. Las dos fotos que aquí guardo me traen cada instante, cada momento que creamos juntas, cada noche después de función compartiendo una copa de vino, los viajes y las eternas charlas. Vuela alto @julietavera! Que encuentres el camino que siempre buscaste. Siempre te recordaré! Todo es extraño … La vida, las personas, todo… Es como esa nieve sucia que flota en el agua que arrastran los ríos hasta que se hunde… se hunde .( Fragmento de “La Señorita Julia” de August Strindberg).

Villrrubia Norry publicó una foto de una obra de la actriz y escribió: “Así es como te voy a recordar siempre querida Julieta Vera Julieta Sangenis, compartiendo la pasión, la risa, tu universo de gran actriz, en la escena....te llevas los personajes con vos....Gracias Gracias y Aplausos de Pié para vos querida compañera”

El artista Leonardo Gavrinloff publicó:” Me enteré de tu partida querida Julieta Sangenis . Te recuerdo así sonriente y divertida en nuestro maravilloso viaje en Julio de 1999. En aquellos tiempos fuimos en representación de la Facultad de Artes al Festival de la Cultura Caribeña, en Santiago de Cuba y compartimos charlas y desvelados encuentros con artistas de todo el mundo. Una triste noticia. Excelente persona y Excelente Actriz de Tucumán. Siempre Sonriente y carismática”.

Carismática y talentosa, la prematura partida de actriz deja un vacío imposible de llenar. Foto: Facebook

Los mensajes se siguieron multiplicando a medida que se conocía la triste noticia:

“Que increíble Juli !!! Nos quedó pendiente un café que íbamos a coordinar para vernos. No quiero q me queden más cafés pendientes. Amig@s no le demos lugar al aislamiento, es una emboscada. Hasta siempre loca linda y gran actriz. Ahora sos estrella cósmica, ya nos pulularemos cuando sea mi hora”.

“Hoy me desperte con esto! Y te tengo en mis pulitas cuando charlamos por ultima ves en un bar de Junin y San Martin. Nos quedo pendiente esa Obra que querias con las ruedas de Bicicleta de Facundo Quiroga! Amiga mia! Mi dolor en esta mañana gris me asfixia... mi angustia esta en el aire. Pronto me reponga de este dolor. Voy a mirar al cielo por que ahora miro al piso. Y te prometo que hare lo que querias! Esa sera mi mejorforma de un no hasta siempre, un si vuela Alto mi Juileta! Tengo mi amita en pena…”

“Adiós July!!!! Una gran actriz, una gran colega! Fuimos muy cercanas durante años! Esta foto la tomé hace 11 años atrás cuando nos fuimos de vacaciones, luego, la vida nos viró en diferentes caminos.Ojalá tengas función todos los días en donde estés ahora. Abrazos al infinito!!!!”

“Querida Juli, te recordare pintando mandalas, en silencio. Recordaré ese último encuentro, ese abrazo sentido, ese traspaso de sincera amistad. Recordare tu emoción, antes de seguir cada una en sus cosas....ojala que hoy estés en un lugar hermoso, libre de tristezas, de soledad, de sufrimiento.....Hasta siempre amiga....amiga querida. Que tengas PAZ”

Fueron algunos de los numerosos mensajes de profundo dolor de aquellos que compartieron su vida tanto arriba como abajo del escenario.

El comunicado de Actores Delegación Tucumán. Foto: Benjamin

Egresada como Intérprete dramático de la carrera de teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán, Julieta había terminado sus estudios secundarios en el Colegio Santa Rosa, 5°C, Promoción 1.994. En su carrera como actriz, así como en su vida diaria, Sangenis supo dejar una huella imborrable, que vivirá siempre en la inmortalidad de su obra, y en el amor de quienes la conocieron.

En palabras de Maximilian Robespierre: “La muerte es el comienzo de la inmortalidad.”