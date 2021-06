Esta mañana el gobernador Juan Manzur encabezó en el Hipódromo la firma del convenio para concretar el “Banco de Proyectos de Obras de Infraestructura” en las 93 comunas rurales de la provincia.

El acuerdo contará con supervisión técnica y asesoramiento de los Colegios de Arquitectos e Ingenieros y serán financiados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

El diputado Carlos Cisneros remarcó que “se hizo mucho, falta mucho, pero este es un ejemplo palpable de una convocatoria prolija. Hoy se anuncian obras que vienen financiadas por la Nación, la Caja (Popular de Ahorros) y el Ministerio del Interior, que será el motor de la articulación con cada delegado comunal. Esto no se lograría si tuviéramos un gobierno nacional que nos discrimine como el anterior”.

“Hay un solo gobernador y él es quien conduce, dice lo que tienen que hacer los ministros y el resto de funcionarios que integran el gabinete, el cual tiene funciones sin compartimento estanco que trabaja en forma articulada”, aseguró el legislador nacional.

Cisneros confirmó que “la Caja va a financiar este proyecto porque lo hacemos como Estado”, y agregó: “es la banca estatal, si no fuese del Estado ni este plan de vacunas, tampoco se podría hacer. Los IFE se pagaron aquí el año pasado gratis y eso no hubiera ocurrido si la Caja no fuera una banca al servicio del pueblo y de la gente. Eso se puede hacer por la decisión política de (gobernador Juan) Manzur”.