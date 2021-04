Este domingo se disputará la segunda fecha del torneo Iniciación del Ascenso del rugby tucumano. En el certamen participan los 13 equipos de la categoría divididos en tres grupos. Además hay una Zona 4 con seis equipos “B” de clubes que militan en Primera.

El Iniciación se jugará a lo largo de una fase clasificatoria, con partidos de ida, con una definición en la que se jugarán semifinales y final.

Foto: Julieta Ganvarte.

Las Zonas 1 y 3 se jugará una primera fase a tres fechas, mientras que la Zona 2 contará con 5 fechas. Tras la fase clasificatoria, la definición de este Torneo Iniciación de Ascenso se dará de esta manera:

Por la Copa de Oro jugarán los primeros de cada zona y el mejor segundo.

Por la Copa de Plata lo harán los segundos restantes y los dos mejores terceros.

Por la Copa de Bronce jugarán los terceros restantes y el mejor cuarto

Por la Copa de Madera quedarán segundo mejor cuarto a la final y la semifinal entre el cuarto restante y el mejor quinto de la Zona 2.

En tanto, la definición por la Zona 4 se dará de la siguiente manera: los dos primeros irán directamente a las semifinales. Los otros semifinalistas surgirán de los partidos por el Play Off que disputarán el 3° vs 6°, y el 4° vs 5°.

Una vez terminado el Torneo Iniciación arrancará el Campeonato Anual de la categoría-

La segunda fecha - Domingo 18/4

Zona 1:

La Querencia vs. Aguará Guazú

Coipu vs. Monteros Voley

Zona 2:

Los Alisos vs. San Martín RC

Liceo RC vs. Bajo Hondo

Libre: San Isidro

Zona 3:

Corsarios vs Tafí Viejo

Lomas Marcos Paz vs Frankycia

Zona 4:

Natación “B” vs. Universitario “B” (sábado 17/4)

Jockey “B” Lawn Tennis “B” (sábado 17/4)

Tucumán Rugby “B” Los Tarcos “B” (viernes 16/4)