Romano Norri: Las reformas en la política y la justicia

El legislador Agustín Romano Norri habló sobre una posible reforma constitucional impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo. El dirigente radical también se expresó sobre la posición que tienen en la UCR acerca posibles modificaciones del sistema electoral en Tucumán. Opinó de la necesidad de mejoras en la justicia local.

- Cuál es su opinión sobre esto?

Agustín Romano Norri: Yo creo que lo primero que hay que hacer es lo que venimos diciendo: tenemos que dialogar, conversar con el gobernador y obviamente también en la legislatura con los diferentes bloques políticos sobre cuál es la idea. Yo soy un convencido que podemos evitar una reforma constitucional y que sea una reforma política, imponiendo la boleta única, sacando los acoples o acotando aparte de las listas oficiales uno o dos más por espacio político. Creo que hay que empezar a charlarlo. No tengo un pensamiento de que sí o sí haya que ir a una reforma constitucional. Creo que la gente tiene hoy otras prioridades, otro problema. No sé si es el momento para eso, pero bueno, habrá que debatirlo y verlo si es ahora el momento, el año que viene, para discutir cuáles son los lineamientos que queremos como provincia. Y dentro de eso, obviamente, el sistema electoral es uno de los grandes problemas que tenemos en Tucumán

A veces, el vecino, el ciudadano común, no lo ve, pero nosotros lo vemos por los costos que tiene, por las estructuras que se terminan generando para poder ser intendente, gobernador, legisladores, concejales. Creo que habría que hacer algo mucho más democrático, que puedan participar todos los que quieran participar sin la necesidad de tener una gran estructura política o dinero.

- ¿Pero cómo sería esto? ¿Cuál sería más o menos la idea que tienes?

Agustín Romano Norri: Lo que nosotros estamos unificando un criterio dentro del radicalismo es tener boleta única. Se puede acotar los acoples, como te digo, que haya un solo acople o dos, tres acoples por frente electoral. De ahí, hay una discusión sobre la departamentalización de los legisladores o regionalización de los legisladores, que eso sí llevaría a una reforma constitucional, en los cuales, yo soy convencido, de que pueden quedar como están o subdividir, digamos, lo que hoy son las tres secciones electorales. Creo que la Capital tiene una representación bien, no tiene problema. La Capital no es tanto el problema. El problema puede tener sobre todo en el interior. No tiene nada que ver un vecino de Tafí del Valle con un vecino de La Cocha o un vecino de Graneros con un vecino de Burruyacú. Ahí radica, habrá que debatir y buscar la mejor alternativa. Lo importante es que se debata, que participe la ciudadanía, que participen los partidos políticos, los bloques legislativos, que participen las organizaciones sociales, todas las diferentes fundaciones que hagan su aporte, para que tengamos una reforma electoral importante. Esto también tiene que estar acompañado con una reforma impositiva, una reforma judicial. Hay varias reformas.

- La judicial, cuál sería, por ejemplo?

Agustín Romano Norri: A mí me parece sumamente interesante esto que se está debatiendo de que los jueces vayan revalidando el lugar que tienen, el lugar que ganan a través de un concurso, a través de un proceso de selección. Me parece que sería positivo. Habría que ver si tiene que ser cada cuatro, cada cinco años y que eso se vaya viendo en base a cómo funciona en su juzgado, su fiscalía. Más obviamente, todo lo que tiene que ser un examen académico.

-Entonces, ¿es partidario de poner periodos a los jueces?

Agustín Romano Norri: No es poner el periodo, es que vayan revalidando el mismo, digamos, el juez si tiene una buena conducta y cumple también y se actualiza jurídicamente, académicamente, tendría que poder seguir. Lo que sí creo es que hoy entra alguien con 35 años a la magistratura, se va a los 60, 65 y nunca hubo una reválida de todo lo que se está haciendo, hay modificaciones en los diferentes códigos. Me parece que sería importante porque eso sube la vara de la justicia cuando se los controla y hay diferentes herramientas y mecanismos de revalidar el espacio donde tiene. Me parece que sería positivo.