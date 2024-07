Alfredo Dato: Analiza puntos a reformar en la Justicia

El ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Alfredo Dato habló sobre el tema de la posibilidad de un mejor control de calidad a los jueces “que pisan los expedientes”, a los que tienen “gran cantidad de revocaciones” del tribunal superiores y, además, poner un limite en la edad de jubilación. Esto lo señaló luego que se conocieran borradores del gobernador Osvaldo Jaldo que quiere una reforma constitucional que incluye al Poder Judicial. Estos son los puntos mas importantes del dialogo con el ex integrante del tribunal superior de Justicia en el programa televisivo Tucumán con todo.

-¿Usted es partidario o no, de que se le pongan 4 años de límite a los jueces?

Alfredo Dato: No, me parece que asistimos al entierro de la independencia judicial.

-¿Por qué?

Alfredo Dato: Porque lo va a obligar a los jueces a que cada 4 años se tramite la renovación y por lo tanto los va a condicionar, los va a condicionar

-Pero, si es por concurso. ¿Qué va a tramitar si por concurso? Si ustedes se presentan en un concurso, eligen tres. Eligen tres jueces y de esos tres queda uno.

-Alfredo Dato: Yo no tengo mucha ingenuidad en orden a cómo se manejan los concursos y creo que primero, ya que de reforma constitucional se trata, lo hay que incorporar el Consejo de la Magistratura a la Constitución. Segundo, creo que hay que despolitizar en el sentido de sacarle los representantes políticos al Consejo de la Magistratura.

-Pero hay otros temas, por ejemplo, ¿quién controla los jueces? Por ejemplo, los jueces que pisan los expedientes, los casos esos, que pasan y pasan.

-Alfredo Dato: Probablemente. Usted está dando en la clave. Me parece que, la contrapartida del acuerdo de por vida, tiene que ser una agilización del sistema disciplinario de los jueces, una agilización del sistema disciplinario que la Corte(Suprema) tenga más facultades porque la Corte tiene muy poquitas facultades para sancionar a los jueces. Antes se pasaba del llamado de atención y apercibimiento al juicio político. Es decir, había un bache extraordinario en materia de entidad de la sanción. Ahora se agregó la posibilidad de la multa, pero me parece que sigue siendo poco en orden a lo que la Corte puede imponer. Creo que la sanción de destitución por allí es desproporcionada y la sanción de apercibimiento es desproporcionada hacia el otro lado.

-Porque el tema que se habla es que a los jueces, por ejemplo, no se conoce estadísticas públicas. ¿Cuántos fallos tiene el año? No tienen horario los jueces?. No tienen estadísticas pública de cuántos fallos tienen los jueces, cuántas causas le han entrado, cuántas han salido?.

Alfredo Dato: Vea, yo no sé si tenido algún privilegio especial donde era la histórica biblioteca de la Corte. El doctor (Daniel)Leiva(Presidente de la Corte Suprema de Justicia) personalmente ha instalado todo un sistema que le permite conocer el estado de las causas de todo el poder judicial con pantallas y con estos sistemas

- Pero, son públicas?

Alfredo Dato: Yo creo que salvo las cuestiones de familia, las cosas no son secretas. No. Probablemente publicarla haría más a la salud pero hay un sistema de pedir pronto despacho cuando se “pisa”, digamos así, una causa. Que probablemente una de las cuestiones más graves.

-Se dice que por lo menos que los jueces se los obligue a tener concurso, una revalida de la formación. Porque un juez entra a los 35 años y después toda su vida esta como juez y no haber hecho un curso.

Alfredo Dato: La otra limitación de la edad que no está la Constitución Provincial, para que los jueces no se queden de por vida, también podría ser volver o copiar los 75 años del orden nacional. Y la capacitación de los jueces, quién toma el examen?. La constitución no exige la capacitación. Poner una capacitación de curso?; de qué entidad universitario?;usted tiene idea de la oferta de cursos?

-Pero bueno, usted tiene idea si los jueces toman esos cursos?

Alfredo Dato: Los jueces tienen un control de calidad de su trabajo que se lo hace la apelación, cuántas revocaciones, puede ser, puede ser, no sería mala idea que la gran cantidad de revocaciones que sufre un juez, que es el control de calidad más exquisito que hay, el que hace el superior sobre la sentencia del juez, signifique tanto como la mora, una causal de destitución o de movida disciplinaria.

-Es decir, si el juez le revoca muchos fallos, cinco, diez, mucho es. Algo tenés que hacer, es probable.Alfredo Dato: Es probable