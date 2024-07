Reforma constitucional en Tucumán

“El tema del acople me parece que ha encarecido la política. El acople es como una suerte de sublema invertido”, señaló el doctor Alfredo Dato, ex presidente de la Corte Suprema de Tucumán, al analizar un borrador sobre la Reforma Constitucional, que estaría analizando el gobernadorr de la provincia Osvaldo Jaldo. Estos son los tramos mas importantes de la entrevista con el doctor Alfredo Dato en un programa televisivo.

-Se anuncia o hay un borrador de reforma de la Constitución.

Alfredo Dato: Sí. Parece que son como una suerte de imitación de esta política pactera que quiere resolver todo por consenso. Creo que en Tucumán se había hecho, muy al principio del segundo mandato del doctor (Juan)Manzur, donde el contador Jaldo era el vicegobernador, una “Tucumán” debate con algunas conclusiones que terminaron el debate y no se llevaron. La médula de todo este debate creo que pasa por el lado del sistema electoral y es una cosa que ayer un periodista de gráfica no tenía en cuenta, de que cualquier reforma constitucional se tiene que hacer con el mismo sistema electoral con el que están elegidos quienes van a decidir la reforma electoral. De manera que tendremos que asistir, probablemente, si se hace esa reforma constitucional, a que la misma sea impulsada o la ley que se sanciona a ese efecto por acople.

-Pero usted ¿está de acuerdo o no está de acuerdo que se saquen los acople, que haya reelección, que no haya reelección? ¿Cuál es su postura sobre estos temas?

-Alfredo Dato: Veamos, el tema del acople me parece que ha encarecido la política. El acople es como una suerte de sublema invertido. Antes se sumaban todos los votos, ahora se suman todos los votos, pero en el candidato a gobernador y, evidentemente, produce una deformación de la representación. Terminan los que emergen del acople con menos representación que la que podría ser una representación partidaria por lista incompleta o por algún otro sistema. En cuanto a la reelección, me parece que hay como dos temas para tratarlos diferentes. El doctor (Arturo)Frondizi, de quien yo soy admirador, decía que las reelecciones de los ejecutivos no debían existir porque provocan que el debate sea para atrás, sobre lo ocurrido y no para adelante. Nosotros la reelección la tenemos desde el 2006, o sea, ha cumplido 18 años para los cargos de gobernador y de legisladores y de intendentes, por una sola vez.

No se olvide que veníamos de una constitución dura como la del (1990)90, montada en una crisis de los cuadros políticos y de la política en general, que esa reelección prohibía todo. Me parece que habría que equilibrar. Y a la reelección de los legisladores no le tengo miedo. Me parece que a veces sirve, como, en esta provincia en especial, que no hay elección intermedia, sirve como para conservar la memoria institucional y no que todos sean recién llegados a la cámara. En el orden nacional ocurre eso: reelección una vez para el Ejecutivo, que también emerge del pacto de Olivos, que bajó de 6 a 4 años el mandato presidencial, pero los legisladores tienen reelección indefinida. Y eso no significa que estén siempre los mismos. Salvo algunas figuras como podría ser Diana Conti, Elisa Carrió, Graciela Camaño. La tasa de renovación de la cámara de diputados.

- Pichetto.

Alfredo Dato: Pichetto ha pasado de una cámara a la otra, no se olvide que Pichetto arrancó con mandato de 9 años que tenían antes los senadores. Pero si usted suma 257 más 72 y ve, ¿dónde está la tasa de renovación? Es bajísima. De manera que tampoco es mucho riesgo que tengan reelección indefinida.