Jaldo no quiere reelección en cargos electivos

Se conoció que el gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo impulsará una reforma de la Constitución Provincial que no permitirá la reelección de ningun cargo electivo. Además trascendió que se eliminarán los acoples o todo tipo de colectoras en la provincia. En la reforma de 1990, a instancia del convencional radical Carlos Muiño se colocó un artículo que permitía los “lemas” y “sublemas” para las elecciones de autoridades electas. Esto era como consecuencia de las sagrientas internas del radicalismo y el peronismo y donde los perdedores armaban otro partido. En la modificación de la carta magna del 2006, sale el término “sublema” y aparecen los “acoples”. Eran practicamente sinominos desde el punto de vista político con matices distintos y con un carnaval de candidatos

Esta nueva iniciativa motivaría que los partidos deberán elegir sus candidatos en lista unica mediante una interna. La última interna que se recuerde en el radicalismo fue para gobernador entre el ex intendente Rubén Chebaia y Jorge Dionisio Seleme. Ganó Chebaia. En el peronismo fue en el 2021, entre el ex gobernador Juan Manzur y el actual gobernador Osvaldo Jaldo. Ganó Manzur.Desde 1907 hasta el 2006 el gobernador no podia ser reelecto, si los cargos legislativos. La Constitución de 1990, del ex gobernador Antonio Domingo Bussi, extendió la prohición de reelegir para todos los cargos electivos.

El ex gobernador José Alperovich lo llevó a dos períodos. Pero lo tramposo de esa reforma constitucional, del hoy condenado gobernador, es cuando dice en la “Sección X, disposiciones Transitorias: Capítulo Unico” señala lo siguiente:

“Artículo 159: Los mandatos de Gobernador, Vicegobernador, Legisladores, Intendentes, Concejales y Comisionados, en ejercicio al momento de sancionarse esta reforma, no serán considerados como primer período a los efectos de los Artículos 90, 45, 133 y 132, inciso 3°). Por tanto quedan habilitados para ser candidatos en las elecciones generales de 2007 y se considerará el período 2007- 2011, como el primero”. Es decir lo dejó bien claro para que el pueda estar los tres períodos de 4 años como gobernador, desde 2003 s 2015.