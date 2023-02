Roberto Sánchez: “Vamos a cambiar la realidad de todos los tucumanos”

“Se ha decidido por unanimidad que quien represente al partido sea quien le habla. Eso para mi representa un honor que me hayan proclamado candidato a gobernador, así que les agradezcos a todos los correligionarios que han venido de distintos lugares de la provincia a este debate”. Es lo que dijo el exintendente de Concepción y actual diputado nacional, Roberto Sánchez luego de ser proclamado por la Convención de la UCR, como candidato a gobernador del sector en el acuerdo de Juntos por el Cambio.

Los tramos más importantes de las declaraciones de Sánchez en diálogo con Radio 21 Tucumán:

- ¿Cómo continúa su trabajo hacia el interior de la provincia?

- Lo venimos haciendo en distintos lugares de la provincia. Recorriendo cada lugar, cada municipalidad, cada paraje, delegaciones comunales, tanto en el Este, como en el Oeste y en los distintos barrios de la capital.

- ¿Qué le reclama la sociedad en estas visitas?

- En general, por supuesto, que la economía esta a la cabeza. Hoy por hoy no pueden llegar a fin de mese. Vemos que la inflación esta casi en el cien por ciento. En este último mes fue del 6 por ciento. Y, también, las personas que tienen un trabajo formal están por debajo de la línea de la pobreza. Sabemos que 160 mil pesos debe ganar la familia tipo para no caer en la pobreza. Hay mucha gente que no llega a esos valores. Hay muchísimos desempleo. La inseguridad es muy grave. Este es un común denominador en todos los lugares. Por eso queremos que el próximo gobierno sea del signo político nuestro. Sabemos hacer las cosas y vamos a cambiar la realidad de todos los tucumanos, asi como la cambiamos en cada uno de los municipios que hoy estamos gobernando.