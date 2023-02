Unos se comen las uñas y otros se divierten en el carnaval

Un importante paso para el futuro político de la oposición provincial se dará hoy en la sede de la Unión Cívica Radical, en esta ciudad. Se definirá si el radicalismo insiste en que el diputado nacional Roberto Sánchez sea quien encabece la fórmula para gobernador de Juntos por el Cambio y dejará abierta la posibilidad para se incorpore un vicegobernador, que puede ser Germán Alfaro, intendente de San Miguel de Tucumán, que también está promocionando su candidatura a gobernador. Esta escena ahonda más la división interna que se está registrando en la agrupación “Cambiemos” local.

Desde las 10, de la mañana, sesionará el cuerpo deliberativo, que preside el doctor Raúl Moreno, en la sede partidaria ubicada en Catamarca 851. Pero la fuerza politica que tiene esta sesión, es que, en el punto dos de la convocatoria, se plantea que se debe “ratificar y proclamar, conforme a lo establecido en la Carta Orgánica Partidaria, la candidatura a gobernador de la provincia por la Unión Cívica Radical del ingeniero Roberto Sánchez para las elecciones generales provinciales convocadas para el 14 de Mayo de 2023″. Pero para que quede más claro que el radicalismo tiene la decisión concreta de encabezar el binomio, en el punto siguiente de la citación dice que se debe “dar forma y facultar” a Sánchez “para la conformación de un Frente Electoral con todas las organizaciones políticas y sociales que adhieran a los principios y valores establecidos en nuestra Constitución Nacional, para los cargos electivos ejecutivos provinciales, municipales y comunales para participar en las elecciones generales provinciales”.

Mientras estaban en el armado de este escenario, que se esta preparando localmente, versiones que llegaron desde el carnaval de Jujuy, planteaban que hubo conversaciones concretas sobre como debia ser el futuro de Juntos en la provincia. Todas son versiones, porque sus participantes no declararon. Estaban Gerardo Morales, presidente de la UCR nacional y Horario Rodriguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, junto al ex diputado tucumano José Cano, entre otros. Los mensajes no confirmados eran que Alfaro habría señalado que él defendería electoralmente el municipio de San Miguel de Tucumán, donde es intendente y que analiza su juego como candidato a la gobernación.

Cano lo único que puso en sus redes es una foto con las figuras nacionales y dijo: “estás en el Carnaval en Purmamarca y tu cuerpo lo sabe”. En Tucumán, en tanto, los radicales se comen las uñas de los nervios, por esta indefinición que se esta viviendo para acordar la fórmula de gobernador y vicegobernador para enfrentar al peronismo.