Reflexiones del gobernador Jaldo sobre la reforma constitucional

“Hay decisiones que tomar que tienen rango constitucional. Si es el momento o no, lo analizaremos juntos, pero para modificar algunas cuestiones no hay duda que necesitamos una reforma. Pregunto, todos aquellos artículos, capítulos, institutos, que a través de un fallo judicial se cayeron de la actual Constitución, para volver a reinstalarlos, no digo escrito de la misma manera, yo entiendo que hay que modificar la Constitución para incorporar ya cambiado, modificado. Es decir, que hay una Constitución que le están faltando artículos, que le están faltando títulos”.

Esto es lo que puntualizó el gobernador Osvaldo Jaldo al hablar sobre la necesidad de la reforma de la constitución local. Destacó que “si en general se decide que no es el momento, que se la hace más adelante, este gobernador está muy abierto al diálogo. El vicegobernador está muy abierto al diálogo. Lo que nadie duda, que hay que hacer modificaciones estructurales en la provincia de Tucumán. Hay que cambiar el sistema electoral, y eso fuimos nosotros quienes gobernamos la provincia, hemos dicho que hay que cambiar el sistema electoral, sacar, modificar el sistema de acoples. Las voluntades y las mayorías lo dirán. Esta gestión de gobierno y estas instituciones hoy están entusiasmadas por participar para cambiar algunas cosas. Lo escuché al arzobispo, al monseñor Carlitos Sánchez”. Siguio remarcando que “ahora yo también tengo la obligación de decirles que todas aquellas cosas que cambiemos por ley, mañana viene otra legislatura y con una ley la vuelve a cambiar. En esto hay que decir las cosas como son. Por eso yo, cuando hablo de cambios de fondos son todos aquellos que se pueden plasmar en un digesto constitucional. Porque difícilmente pueda venir otro mandato y llamar a otra convención constituyente que reforme la Constitución. Es decir, si queremos hacer cambios que perduren en el tiempo, tiene que ser a través de una reforma de la Constitución provincial”.

Por ultimo el titular del Poder Ejecutivo expreso que “ahora, muchos cambios se los podrá hacer por ley y es facultad de la Legislatura, es facultad del Ejecutivo y también todos pueden opinar y todos pueden decidir. Yo por ahí lo único que sostengo y aspiro que los cambios y los esfuerzos que hagamos en este gobierno que perduren mucho tiempo. Yo aspiro a un poquito más, que perduren en el tiempo y que venga quien venga no lo pueda cambiar porque tienen rango constitucional y están insertos en la Constitución de la provincia de Tucumán. Ahora, si no hay consenso, si no son los momentos, este gobernador no tiene ningún problema de acompañar la modalidad que de manera plural y conjunta la podamos realizar”.