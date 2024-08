Reforma constitucional: buscar el consenso en la provincia de Tucumán.

“Me pone muy contento el hecho de ver la reacción de quienes cumplen hoy roles institucionales.

Las reacciones de todas las instituciones intermedias que tienen que ver con la Iglesia, la actividad productiva, industrial y comercial. Había una necesidad y una demanda contenida y, apenas salió el tema, todos de alguna manera, con sus criterios, con sus estilos, con sus formas de pensar, se pusieron a trabajar. Esto es lo que nosotros queríamos con el vicegobernador de la provincia, Miguel Acevedo”. Esto es lo que señaló el gobernador, Osvaldo Jaldo, al analizar la necesidad de una reforma constitucional. Luego agregó que “todo conduce a buscar el consenso en la provincia de Tucumán. No sólo el consenso político, sino también de gran parte de la comunidad representada en diferentes instituciones. Lo que ha sucedido en la Legislatura y en el Concejo Deliberante ha sido muy importante. La gente está empezando a participar”.

Remató el tema diciendo que “en cuanto a la reforma de la Constitución Provincial, la reforma del sistema electoral de la provincia, el acceso a la información pública y todos los otros compromisos que hemos firmado en el Acta Acuerdo, los candidatos antes de las elecciones, no hay duda que lo vamos a cumplir. Algunos seguramente se podrán cumplir por leyes. Si es por leyes, hay que reunir la Legislatura, sancionar la ley y no hay duda que el gobernador la va a promulgar”.Subrayó que “todo conduce a buscar el consenso en la provincia de Tucumán. No sólo el consenso político, sino también de gran parte de la comunidad representada en diferentes instituciones. Lo que ha sucedido en la Legislatura y en el Concejo Deliberante ha sido muy importante. La gente está empezando a participar”.

Siguió su reflexión sobre el tema diciendo que “en cuanto a la reforma de la Constitución Provincial, la reforma del sistema electoral de la provincia, el acceso a la información pública y todos los otros compromisos que hemos firmado en el Acta Acuerdo, los candidatos antes de las elecciones, no hay duda que lo vamos a cumplir. Algunos seguramente se podrán cumplir por leyes. Si es por leyes, hay que reunir la Legislatura, sancionar la ley y no hay duda que el gobernador la va a promulgar”.