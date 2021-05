SALIDAS DE ESPARCIMIENTO: Podrán realizarse salidas de esparcimiento en espacios públicos , al aire libre, de cercanía, en horario autorizado para circular, y dando cumplimiento a las reglas de conducta generales y obligatorias establecidas en el artículo 4° del Decreto N° 287/21. En ningún caso se podrán realizar reuniones de personas , ni concentraciones, ni prácticas recreativas grupales, ni se podrá circular fuera del limite del partido, departamento o jurisdicción del domicilio de residencia.Con el fin de realizar las salidas y desplazamientos previstos en este inciso no será necesario contar con autorización para circular.

TRANSPORTE PUBLICO: Solo podrá ser utilizado por las personas exceptuadas (artículo 4 DNU 334/21), debiendo viajar sentados. Las unidades no deberán ser ocupadas en más del 50% de su capacidad.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: Toda actividad económica no esencial, deberá permanecer cerrada.

REUNIONES SOCIALES Y FAMILIARES No podrá realizarse ningún tipo de reunión . Sin importar la cantidad de personas ni el lugar.

GASTRONOMÍA: solo podrán trabajar en modalidad delivery hasta las 0:00 horas, y retiro en el local o take away (comida para llevar), en el horario permitido para circulación de personas no exceptuadas.