Luego de participar del solemne tedeum en el marco de los 206 años de la declaración de la Independencia, el gobernador Osvaldo Jaldo dialogó con la prensa sobre la situación del país y reflexionó a partir de la homilía impartida por monseñor Carlos Sánchez.

“Creo que monseñor Carlos Sánchez ha descripto de alguna manera lo que hoy está viviendo el mundo, donde Argentina no está exenta de lo que hoy está pasando. No hay duda que hay gente que sufre, que está en la pobreza, que no tiene trabajo y sueña con tener un techo propio”, reflexionó el mandatario provincial.

Luego detalló que, “son momentos para reflexionar en un día tan importante como el 9 de Julio, quienes tenemos responsabilidad institucional de asumir compromisos, de profundizar lo que se viene haciendo y empezar a hacer lo que no se hizo todavía”.

“A través del dialogó hay que llegar a las soluciones porque la gente necesita soluciones. Hoy no hay margen para el error, hay una Argentina que sufre, argentinos y argentinas que la están pasando mal”, enfatizó Jaldo.

“Hay un proyecto de país, capaz no se han podido concretar los objetivos que se han propuesto pero vamos a sacar a la Argentina adelante todos unidos, todos juntos”, cerró el gobernador.