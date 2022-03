El gobernador Osvaldo Jaldo habló sobre la reunión que mantuvo en la mañana del lunes con la plana mayor de la Policía de Tucumán, en la que una de las decisiones tomadas fue la suspensión de las carreras cuadreras de caballos hasta que haya una legislación en la provincia para dicha práctica.

“Con la Policía tomamos la decisión de no autorizar más carreras cuadreras de caballos”, comenzó diciendo el gobernador al respecto. Luego detalló que, “no estamos en contra de las carreras cuadreras, pero sí de cómo se las realiza actualmente, de manera muy informal porque no hay una ley vigente con reglamentación. Nos preocupan porque no hay seguridad ni para los organizadores ni para los espectadores ni para los animales”.

A raíz de su decisión, Jaldo dijo que pedirán a la Legislatura una nueva ley. “Mientras tanto las cuadreras se pueden hacer en el Hipódromo de Tucumán, con todo reglamentado”, sostuvo y adelantó que solicitó al ministro del Interior, Miguel Acevedo, a hablar con intendentes y delegados comunales para que no extiendan ningún permiso más en todo el territorio provincial para estas carreras “porque ellos serán los responsables”.