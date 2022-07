El sociólogo y conocido encuestador en nuestra provincia, Mario Nahuz, analizó la situación del país y además brindó una visión de los que está pasando con las distintas fuerzas políticas en Tucumán. Precisó detalles de lo que sucede en el oficialismo, donde, para él, esta afianzada la candidatura a gobernador de Osvaldo Jaldo. En la oposición señaló que todavía no hay confirmaciones. Esto son los tramos importantes de la conversación con Nahuz, en el programa Primer Plano que se emite por Canal 10, en duplex con Radio 21 AM 1120.

- ¿Cómo analiza la situación del país?

- No hace mucho tiempo charlábamos. Yo te hablaba de sociedad pesimista. Veníamos con una sociedad, en que, arriba del 70 %, de sus habitantes eran muy pesimistas sobre el futuro. Hoy tenemos sociedades asustadas con el futuro. Ya no son pesimista están asustadas y una sociedad asustada es mucho más peligrosa que una sociedad pesimista, Tenemos un dólar que aumentó, en el lapso de una semana, a cerca del 40 %. Estamos fijándonos número. al principio de este año. teníamos un dólar a 208 pesos, hoy tenemos un dólar que llegó a tocar los 350 y bajó a 339. Es una locura esto de pensar de que los aumentos del dólar no influyen en los sectores sociales, es una locura a. A mí me llegan aumentos de precio de comidas todos los días a la casa. Todo aumenta y todo aumenta en forma desproporcionada y que tampoco es loco. El comerciante está, tan o más asustado que los otros. ¿Por qué ?. Tampoco sabe, si vende si va a poder reponer lo que vende. Entonces tenemos toda la gente asustada y, en este marco, de gente de una sociedad absolutamente asustada, porque la ignorancia argentina, que hay que hacerse cargo, no somos capaces de acomodar este país económicamente. Desde Alfonsín a la fecha, la incapacidad que tenemos para acomodar económicamente el país está clara. No somos capaces y si somos capaces, lo disimulamos más que bien, porque día tras día, es un desastre la economía. En medio de todo esto, campaña para el año que viene para elegir el presidente y el gobernador en todos lados.

- Justamente vamos a la política. ¿Cómo analiza la situación de los partidos en este momento en Tucumán?

- Lo primero que hay que hacer es separar un poco. Porque toda esta hecatombe política, en realidad tiene dos marcos. Un marco que “es que la gran culpa” y que es la Nación, son los que hoy manejan la Nación. Esto, en alguna medida, la gente lo entiende y no traslada la culpa del desastre económico a los gobernantes provinciales, no tan sólo en Tucumán, sino en general en las provincias, porque sabe que esto los excede. Entonces, nosotros en Tucumán hoy tenemos, en términos generales, tres fuerzas políticas: Tenemos un Cambiemos, que está complicado porque tiene una fórmula no definida. Tiene una pelea interna ya se empiezan a escuchar muchos comentarios de separación. De que la UCR se abriría, por un lado, Germán Alfaro, se abriría por otro lado, lo que le quitaría muchísimo peso el día de la elección a ambos sectores. Creo que todavía le falta rato. No creo que se defina en el corto plazo, porque tanto Alfaro como Sánchez, están especulando con el tiempo. De todas maneras, está una gran falencia y una es la de Roberto Sánchez. Roberto Sánchez recién ahora se está dando cuenta del error que cometió de irse al cargo legislativo nacional. Porque Germán no se fue? Porque no tenía que irse. Tenía que inventar una excusa para quedarse. Era lógico. Como iba a dejar la Capital, que es el lugar donde él hace política para irse a la nación e rse al llano. Roberto Sánchez se fue al llano. Hoy tiene mucha más presencia política en la sociedad Germán Alfaro, desde la desde la municipalidad que lo que puede tener Roberto Sánchez. Esto le quita peso a Sánchez. Por el otro lado tenés el peronismo.

- Cuenta la leyenda callejera que Sánchez esta primero en las encuestas de Cambiemos.

- El problema de Sánchez es que está primero en las encuestas, pero se va perdiendo. Nosotros lo tenemos mejor midiendo a Sánchez hace un tiempo atrás. A medida que pasa el tiempo Sánchez se cae. Este es el problema. El problema de irse al llano, a un cargo nacional y no tener presencia en la provincia en un cargo ejecutivo, como era ser intendente de Concepción, es empezar a desaparecerse un poco. Esto les pasa a todos los políticos cada vez que se van a la legislatura nacional y empiezan a desaparecer. Esto, por un lado. Por eso lo tenés también a Germán inaugurando puente, todo el tiempo en la calle. Presencia, porque sabe que su campaña él es la intendencia. Él tiene que hacer campaña, que es lo lógico. En el peronismo tenés, diríamos a esta altura, definido el gobernador, que el candidato a gobernador Jaldo ya es indiscutido, digamos. Todo el ámbito del peronismo tiene claro de que el próximo candidato a gobernador de la provincia se llama Osvaldo Jaldo. Están varios nombres, pensándose por el tema de quién va a ser el que acompaña al Jaldo, en esta nueva fórmula. Pero digamos ya eso sería la miscelánea. No sería lo más importante. Hay alguna fórmula que sería mejor que otras, si seguramente. Jaldo Manzur tendría algunas ventajas sobre las otras? Si. ¿Por qué? Porque sería una fórmula que curaría herida, que en alguna medida aglutinaría nuevamente a todo el peronismo, que trataría de que ya no haya pequeñas fugas, que hubo en su momento. Entonces, por ese lado, el peronismo está mucho más tranquilo, con un Jaldo que se afianza en la gestión, que le pone mucha impronta a la gestión. Pero también hacer campaña con una economía como la que tenemos y con las sorpresas diarias que nos dan la economía, no es fácil. Tampoco para ningún político y, en alguna medida, el ser oficialistas de este gobierno nacional algo de carga les produce a todos los gobiernos peronistas. La tercera fuerza en juego es el bussismo. Tiene la capacidad de poder crecer en el término mediano hacia delante, por el hecho de su alianza con (Javier)Milei. Pero todavía no está muy claro el juego. Milei, todavía no está bien expuesto, no hay una presentación como la gente en la provincia. Milei no ha venido en forma importante a hacer algo. De todas maneras, si el bussismo crece algo, le está costando, en primera medida, a los radicales, y en segunda medida, si van separados, le va a costar a Germán también. Pero, al peronismo parecería ser que es al que menos le va a costar este emergente político, que es Milei.