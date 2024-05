Hecha la ley, hecha la trampa: vendían pases truchos de discapacidad

En una entrevista con el periodista German Valdez, el vicepresidente de AETAP, del sector de transporte de ómnibus, Jorge Berreta, dialogó respecto a las denuncias por la proliferación de pases de discapacidad para el transporte público de pasajeros, algunos hasta con acompañante. Durante la charla, explicó la gravedad de falsificar dichos documentos, y exhortó a la población a no ser cómplices de tal estafa. Así informaba al respecto el funcionario:

- Vamos primero con los pases truchos que están circulando en los colectivos. ¿Qué es lo que está pasando?

-” Lamentablemente se ha hecho un comercio de emitir pases falsos de discapacidad, hasta con acompañante. Hay una causa judicial radicada en fiscalía por parte de algunas empresas. Sabemos que lo están comercializando entre 20.000 y 50.000 pesos cada uno de estos pases ilegales, pases truchos, falsificados. Le recomendamos a los ciudadanos que no gasten plata porque van a perder el dinero todo aquel que invierta en esta ilegalidad. También decir que nosotros, el sector lleva a toda la gente con capacidades especiales y aquellos que lo necesitan con acompañante y que están desgastando, erosionando, poniendo en riesgo un beneficio que tienen, reitero, todas aquellas personas que realmente tienen capacidades especiales. Que no entren en el juego de la ilegalidad porque lamentablemente van a perder la plata y van a tener denuncias penales” .

-Aclaremos esto, las personas que tienen las discapacidades no necesitan pases truchos.

-” No, por supuesto, lo que estamos diciendo es que, lamentablemente, una herramienta que sirve a parte de la sociedad que son aquellos que tienen capacidades especiales o discapacidades, está siendo bastardada por gente que, para no pagar el boleto, el valor del viaje, están adquiriendo en una industria, porque así está determinado, de pases falsificados, truchos, que no entren en este juego porque van a perder, la plata que les cueste ese pase trucho y van a tener una denuncia penal” .

-¿Tiene un sistema de escaneo cuando pasa la tarjeta, para determinar esto?

-” Se empezó a detectar un QR o un código de barra donde se entra al banco de datos, al archivo en general, y desde ahí se detectaron que había muchos números repetidos con distintos apellidos. Lógicamente, aquel que es discapacitado, que está todo en norma, con tranquilidad, sigue teniendo el beneficio y que es totalmente comprobable, por ese QR que estamos aplicando y que estamos implementando para poder ralear del sistema aquellos pases falsos. O sea, que le damos tranquilidad a todos los discapacitados, a todos los que tienen capacidades especiales que van a seguir viajando gratis en tanto y en cuanto no lo hagan con pases falsos. El discapacitado no va a tener problema. El pase original, con el QR, nosotros entramos al banco de datos, al archivo, y desde ahí detectamos infinidad de pases truchos, algunos emitidos en distintas jurisdicciones del Gran San Miguel de Tucumán”.

- ¿Serían pases mellizos?

-” Más que mellizos, es que se generaliza un número con distintos nombres y lógicamente tenemos la tranquilidad que todo pase que secuestramos está consultado previamente por el QR o el código de barra en la base de datos, no estamos secuestrando ningún pase de discapacitados reales. Si vemos tranquilidad a los discapacitados que tienen un pase como corresponde, porque van a seguir viajando con la gratuidad que corresponde”.

-El tema salarial en Tucumán, ¿cómo está?

-” En Tucumán hemos cumplido el 100% con lo estipulado, estamos al día, en el AMBA y en distintas jurisdicciones, sí se siente que tiene problema el AMBA con el tema salarial, y le acaban de aumentar los subsidios en un 40%. O sea que van a estar cobrando alrededor de 180.000 millones mensuales, a contrapelo todo el interior del país por parte de la Nación, se sacaron los subsidios, no recibimos un solo centavo, y sí hay un reclamo del gremio en general y en particular de UTA por un ajuste de 500.000 pesos retroactivo y 250 incrementó el sueldo. La verdad y la realidad de esto es que nosotros no juzgamos o entendemos que no hay plata que alcance, pero estamos posibilitados económica y financieramente afrontar un nuevo coste, un nuevo aumento salarial, porque realmente sería afirmar algo incumplible y sería fin del transporte” .