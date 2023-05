Miguel Acevedo integrará como candidato a vicegobernador la fórmula del Frente de Todos por Tucumán junto Osvaldo Jaldo

El ministro del Interior, Miguel Acevedo, quien fue designado ayer por el gobernador, Juan Manzur, para integrar la fórmula a vicegobernador del Frente de Todos por Tucumán, junto con Osvaldo Jaldo, brindó declaraciones a la prensa.

“El gobernador Manzur, en compañía del vicegobernador, Osvaldo Jaldo, me invitó ayer a ser el candidato a vicegobernador, así que para mí es un orgullo y un compromiso tremendo esta designación. La voy a tomar como hice cada una de las cosas en mi vida, dando lo mejor de mí y brindando lo que haya que brindar”, sostuvo Acevedo.

En esa línea, remarcó: “Yo tomo esto como un servicio, que es lo que debemos hacer quienes vayamos a desempeñar cargos”.

Por otro lado, Acevedo remarcó la decisión de Manzur: “quiero destacar el gesto que tuvo él, porque reconoció y tomó la decisión de que esto no podía prolongarse mucho, para que los tucumanos votemos a la brevedad. Es muy loable. Además, compartir una fórmula con el contador Osvaldo Jaldo me llena de orgullo, porque no tan solo hay que gobernar, sino que hay que saber gobernar”.

Jaldo tiene la capacidad para hacerlo, él ha trabajado en distintos estamentos, en distintas circunstancias y ha demostrado tener capacidad para gobernar en estos tiempos que estuvo a cargo, así que para mí va a ser un placer acompañarlo, darle el complemento y estar en esa Legislatura, que yo quiero que sea plural”, sostuvo el funcionario provincial.

Con respecto a los proyectos para la gestión dijo: “Yo siempre hablo del federalismo, pero el federalismo no es tan solo de la capital federal hacia el interior de las provincias, sino también de nosotros en nuestro interior. Hay mucho déficit, pero en estos últimos tiempos hemos podido ir cubriendo mucho de esas necesidades, llevando obras y servicios”.

En ese sentido, recordó la tarea de instalar cajeros automáticos junto con la Caja Popular de Ahorros, “servicio que ayuda a la economía del pueblo” y evita que los tucumanos tengan que desplazarse a otras jurisdicciones para poder cobrar sus haberes.

Asimismo, Acevedo remarcó la necesidad de dialogar con los jóvenes para conocer acerca de las nuevas salidas laborales que existen: “es lo que genera dinamismo en la economía, lo que hace al crecimiento individual y de toda la población. Hay trabajos que uno no conoce, que realizan los chicos, los jóvenes, y que en eso sí, tengo que abrir los oídos para escucharlos”.

Sobre la posible conducción de la Legislatura de Tucumán, en caso de ser electo, expresó: “me gustaría una cámara dinámica, en la que se pueda legislar sobre el medioambiente, la protección y el cuidado de nuestra flora y fauna; tener conciencia de que el cambio climático que veíamos muy lejos, lo estamos viviendo hoy”.

Como conocedor de toda la provincia, Acevedo indicó que “el oeste tucumano, naturalmente, es más rico que el este. Entonces, a la infraestructura la tenemos que ir poniendo sobre el este, y sobre eso estamos trabajando”.

Sobre este punto, informó que se dará continuidad a las obras del playón multimodal de Cruz Alta, “una vía de accesibilidad que va a generar desarrollo para el este”.

Por último, pidió “a los tucumanos que confíen, esta es una fórmula equilibrada con un hombre que sabe gobernar, como Osvaldo Jaldo, y yo voy a poner todo para acercar la ciudadanía a la política y al político a la ciudadanía”.