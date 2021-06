Aquel domingo 15 de junio de 2008, día del padre, cambió los planes de todos los hinchas de Atlético Tucumán. El partido ante Racing de Córdoba era a las 14 y los almuerzos familiares se postergaron.

Con un Monumental que explotaba, el “Decano” salió del Argentino A y ascendió a la B Nacional, tras el último penal ejecutado por Lucas Ischuk.

Martín Martos fue parte de ese plantel que conducía Jorge “El Indio” Solari y hasta el día de hoy los hinchas lo recuerdan con mucho cariño y destacan su paso por 25 de Mayo y Chile.

“Soy un agradecido de haber vestido la camiseta de Atlético. Fueron dos años y medio hermosos. Atlético en mi vida significa muchísimo. Llegué a prueba, me gané un lugar, pasé lindos momentos y tuvimos la suerte de lograr ese ascenso a la B Nacional. Esa final la tengo grabada en mi cabeza. Fui participe de algo que hizo feliz a mucha gente. Fue el mejor día del padre, con él y mi mamá en la tribuna”, recordó el salteño de 41 años.

“Ese cariño que siempre me brindó la gente se lo devolví en el campo de juego. Se logró algo importante para la institución. Hoy en día el cariño que me demuestra el hincha es una felicidad enorme, es un mimo al alma. Con mi familia nos reunimos y siempre hablamos de Atlético y por eso de alguna manera, está conmigo en el día a día”, agregó.

Martín también jugó en otros clubes, tanto del país como del exterior. Uno de ellos fue The Strongest (Bolivia), donde disputó Copa Libertadores y actualmente es director técnico del Club Deportivo La Merced de Salta, donde consiguió un campeonato y muchas cosas importantes.

El paso de Martín Martos por Atlético Tucumán. Web.

Sigue capacitándose y estudia en la escuela de técnicos de San Miguel de Tucumán (ATPF). También trabaja en el área gastronómica y tiene un local de comidas.

Casado, padre de María Pía y Martina, vive en la cuidad salteña feliz y agradecido por todo lo que vivió y sigue viviendo con el fútbol, su pasión.

“Vengo de una familia de basquetbolistas pero siempre me incliné por el fútbol. Comencé a jugar en el año 1998/1999 en una época difícil al no haber tecnología para poder mostrarse. Gané torneos, logré ascensos y a lo largo de mi carrera conocí a muchas personas. Gracias a Dios tengo esta profesión que me sigue ligando al fútbol”, dijo el mayor de ocho hermanos.

“Jorge Solari fue un docente para todos”

El exjugador recuerda con mucha gratitud y cariño los momentos que compartió con el DT rosarino, en Atlético Tucumán.

“Aprendí mucho de Jorge. Fue un docente para todos. Te decía dos o tres palabras y uno ya sabía lo que tenía que hacer. Tuve una muy buena relación con él. En esa etapa del club, el “Indio” contribuyó mucho para que Atlético este viviendo este presente, respetado por todos, hasta por clubes de América”, resaltó Martín y además recordó una anécdota con Solari.

“Esa época jugaba a la Play Station con Ezequiel Luna y Sebastián Longo y él (Solari) nos decía: ¿Por qué no miran más fútbol? Y eso me quedó marcado, más ahora que soy DT miro mucho”, recordó.

Más allá de todas sus actividades, Martín siempre está al tanto de Atlético y mira todos los partidos.

“Omar De Felippe viene haciendo un trabajo bueno. Estoy pendiente del presente de Atlético me da mucha felicidad lo que está creciendo. Antes pensábamos: ojalá ascendamos a Primera o a la B Nacional, ahora hablamos de clasificar a Copas internacionales. La vara está alta”, expresó.

El paso de Martín Martos por Atlético Tucumán. Web.

Lindos recuerdos

“Tuve la posibilidad de jugar dos clásicos y convertir en uno. Eso creo que me marcó con el hincha. Fueron partidos amistosos pero los vivía con mucha emoción y además contra San Martín ningún partido es amistoso. Me encantó jugarlos. Es el clásico tucumano, uno de los mejores del fútbol argentino y no todos tienen la posibilidad de estar”, confesó.

¿Algo pendiente? “Sí. Me hubiese gustado jugar en Primera División en el fútbol argentino, es algo que me quedó por hacer, pero soy un agradecido de haber podido jugar al fútbol. Disfrute cada momento. Es la profesión más hermosa que hay. Y en mis 17 años como jugador, digo sinceramente, que el mejor lugar donde me tocó estar y extraño es Atlético Tucumán”, cerró.