Marianella Gómez, la bailarina tucumana que sorprendió al jurado de Go Talent

Marianella Gómez nació en San Miguel de Tucumán hace 22 años. La pasión por el baile se le nota en la voz: ella es, ante todo, una artista. Su nombre comenzó a sonar más fuerte a partir de su participación en el programa Go Talent (Telefé), aunque ella baila desde hace mucho, quizá desde siempre. Marianella cuenta su historia a través del baile, que combina con sus estudios de psicopedagogía, de los que está cursando el tercer año. Su tranquila figura contrasta con la fuerza de su baile, que abarca desde lo folclórico hasta el afro, en una performance que deja a todos boquiabiertos. En charla con ella, nos cuenta de sus inicios, su trabajo actual y de lo que espera para su futuro:

--Cómo nace tu pasión por el baile?

--En mi familia no tengo a nadie que sea del ambiente artístico, así como yo, como muy metida. El único que puede ser que haya tenido algo de relación es mi abuelo de parte de mi mamá, que es el que me enseñó a zapatear y a tocar guitarra porque a él también le gustaba, él cantaba. Pero cuando uno es chico no tiene como la conciencia esa al 100% de lo que está haciendo, yo solo sabía que me gustaba y que me sentía bien haciéndolo. Cuando yo realmente tomé conciencia de decir: esto es lo que lo que quiero hacer, fue más o menos a mis 15, 16. Que realmente lo empecé a ver al baile en sí y no tan solo al folclore. Es verdad que empecé con el folclore, pero a mí siempre me gustó todo lo que es el baile todo lo que es el arte. Por eso yo intento de todas las disciplinas agarrar lo que lo que considero que me puede servir a mí a mis 15, 16 años realmente lo empecé a ver como algo como algo sanador y como algo que me ayudaba muchísimo a mí. En la etapa de la adolescencia vienen muchos cambios. Bueno, se le dice como la etapa de la rebeldía. A mí me forjó muchísimo el carácter, mi personalidad entonces yo abrazo todo lo que es la danza más o menos a tomar conciencia de lo que realmente causa la danza y de lo que realmente me causaba a mí entonces. Más o menos a esa edad dije bueno con la danza se puede realmente llegar a la gente tal vez de una manera como más sensible. Creo que los artistas todos tenemos como una sensibilidad mucho más notoria y esa sensibilidad llega al espectador de diferentes maneras. Cuando está en el escenario puede trabajar la escena de distintas maneras con distintos contextos para llegar a la gente. Pero el mensaje que le llega a la gente es de cada uno, es según cómo lo interprete el espectador y eso es lo más lindo. Lo empecé a ver, lo empecé a anotar en gente cercana, en mis amigos y en mi familia que me decían: “lo que transmitís es tuyo, es algo que nadie más lo tiene”. Así, creo que todos los artistas tenemos algo que nadie más tiene y todas las personas tenemos algo que nadie más tiene. Desde ese momento lo empecé a ver como algo que va más allá de marcar un movimiento. Más allá de bailar bonito y de hacer una coreografía atrapante, mucho más allá de eso, va de cómo el cuerpo acciona, cómo acciona uno primero para llegar al que está enfrente. Con el que estás bailando también si estás a dúo si estás en grupo eso llega, eso se siente ahí en el grupo.

La bailarina Marianella Gómez Foto: Rocio Balvurin

--¿Pertenecés actualmente a algún grupo de danza?

Desde los 13 años que formo parte de un grupo folclórico, una compañía folclórica que se llama, de aquí de Tucumán, que se llama Tucumadanza, a cargo de Lorena Arias y Alfredo Baca. Estoy desde hace muchos años y, en parte, todo lo que voy aprendiendo también se lo debo a ellos porque ellos fueron mis papás artísticos. Ya son muchos años y ellos me ayudaron a crecer muchísimo y lo siguen haciendo. Estamos trabajando ahora para una función que está confirmada para el 29 de diciembre a las 21 horas en el Teatro San Martín. Todavía no tiene nombre la función, la obra en sí no tiene nombre, pero vamos a estar ahí con los chicos de Tucumadanza para mostrar un poco de folclore, con un mensaje muy fuerte que es nuestra manera de trabajar. Esa es mi manera también de trabajar, de hacer algo, siempre dejando un mensaje o siempre contando algo. No dejo de aprender de ellos y de mis compañeros, porque cada uno tiene algo especial y único, de todos trato de aprender y de sacar lo mejor para enriquecer más mi danza. El año pasado formé parte de un grupo que se llama Zona Cero, que son de danzas urbanas. No quiero dejar de nombrarlos porque también formaron parte de mí, de mi interés y de mi crecimiento artístico y con ellos también aprendí muchísimo y, aunque ya no formo parte del grupo, sigo aprendiendo muchísimo de ellos.

--¿Cómo fue tu experiencia como participante en Go Talent?

--Mi experiencia fue única, creo que fue una oportunidad que no todos tienen la posibilidad de vivir y de eso me siento muy agradecida. Y más agradecida porque lo pude compartir con mi familia. Siempre estuvieron ahí mi mamá y mi hermana, que son las que las que me acompañan en todo, que ponen el cuerpo, pero toda mi familia me apoya. Fue una etapa de aprendizaje y una etapa retadora también para mí, porque nunca me hubiese imaginado salir seleccionada para el programa. Yo simplemente fui a ese casting en Salta con la idea de vivir esa experiencia, no de pasar, de ir a Buenos Aires. Fue todo por primera vez: mi primera vez en avión, mi primera vez en un casting, mi primera vez en Buenos Aires y fue mi primera vez haciendo algo sola. Yo siempre me he manejado en grupo, pero esta vez como para ponerme ese reto de decir ¿hasta dónde puedo llegar? Fue esa la idea y la verdad que me sorprendí mucho de mí misma. Estoy muy agradecida de conocer tantas personas y llegar hasta semifinales. Fue mucho la verdad: los chicos de ahí, los participantes y la producción, todo me lo llevo guardado en el alma porque fue una experiencia única. Lo que más me llevo es el aprendizaje de mí misma y la gente, mucha gente, que hasta el día de hoy tengo contacto y que admiro y quiero mucho.

--¿Cuáles son tus proyectos a futuro?

Tengo muchos proyectos a corto y largo plazo. A largo plazo sería tener un estudio dedicado a todo lo artístico, en donde se formen personas en el ámbito de la danza, del canto, de la música. Y transmitir todo esto que voy aprendiendo porque considero que puede abrir muchísimas puertas en el artista. Entonces me gustaría enseñar todo lo que uno va aprendiendo. Y a corto plazo ahora estoy entrenando mucho para lo que tenga que venir. No es que estoy esperando algo en concreto, sino que, si uno entrena y hace todos los días un poquito más, las oportunidades llegan solas. Y acá en Tucumán se están abriendo concursos para formar parte del ballet estable. A nivel nacional estoy planificando seminarios, cursos y otros proyectos también más personales para mostrar todo lo que es el talento tucumano, ya que esto me abrió una puerta, también quiero abrirles puertas a las personas que más pueda. Porque acá en Tucumán hay mucho talento, entonces también quisiera tener la posibilidad de mostrar a estas personas.