Manzur y Jaldo fueron recibidos por el arzobispo Roberto Sánchez

El gobernador, Juan Manzur, junto al vicegobernador, Osvaldo Jaldo, fueron parte de un encuentro con autoridades de la Iglesia Católica Apostólica Romana que fue encabezado por el arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, donde se desarrolló una mesa de diálogo en la que se trataron temas de interés comunitario y eclesiásticos.

Del conclave también participaron el obispo auxiliar, Roberto Ferrari; el arzobispo de la ciudad de Concepción, José Antonio Díaz; el padre José “Pepe” Abuín, entre otros integrantes de la Comisión Arquidiocesana de la Pastoral Social.

Manzur explicó: “fue una reunión realmente muy buena” dijo el Gobernador en la que se pudo hablar de la importancia de “generar las condiciones para la inversión privada a través del abastecimiento de energía y las rutas. Pudimos trasmitir lo hecho hasta aquí pero fundamentalmente lo que se realizará hacia adelante. Osvaldo Jaldo dejó muy claro cuál es el camino, el rumbo y el norte de la gestión”.

“Esta reunión fue de una magnitud muy importante. Hablamos de seguridad, producción, educación, inseguridad y combate a las drogas. Se abordó todo lo que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico y los avances importantes que arrojó la Ley de Narcomenudeo”, declaró Manzur.

Con respecto a la problemática del dengue, el Gobernador aseveró: “vemos que muchas provincias sufren los incrementos de casos. Hay que intensificar las actividades de prevención, el descacharrado y eliminar los lugares donde prolifera el mosquito. Hay que intensificar la prevención. Epidemiológicamente se da un aumento”.

Por su parte, Osvaldo Jaldo, declaró: “con el doctor Juan Manzur hemos explicado tema por tema, ya que el Gobierno provincial tiene políticas para cada una de las áreas” y dijo que se trataron las políticas en materia de seguridad como la incorporación de personal, tecnología, equipamiento y la construcción de la Cárcel de Benjamín Paz.

El Vicegobernador también sostuvo que “la pobreza se la combate con la creación de puestos genuinos de trabajo. Explicamos la labor que venimos haciendo con nuestras economías regionales, con la producción, la industria y el comercio. Tenemos trato directo con las cámaras empresarias y los productores de las distintas actividades”.

Además sostuvo: “Estamos acompañando a la actividad citrícola con la problemática de la seca. Declaramos la emergencia en Tucumán lo que dará beneficios tributarios y asistencia crediticia y financiera con tasas bonificadas por parte de la Nación y la Provincia”.

Jaldo aseguró: “En la provincia de Tucumán nosotros no sólo que no fomentamos la grieta, sino que no la permitimos. Tenemos un trabajo conjunto con el sector privado para fomentar el empleo”, al tiempo que destacó la importancia de la inversión pública para el desarrollo de obras de infraestructura que genera miles de puestos de trabajo.

A su vez manifestó: “nuestras economías regionales este año van a funcionar normalmente. En noviembre del año pasado salió la problemática del dique El Cadillal donde no se iba a abastecer de agua a varios ingenios, lo que iba a traer aparejado una desocupación importante. Hemos llevado tranquilidad que con la decisión adoptada por los gobiernos provincial y nacional –en referencia a las obras que se desarrollan en el dique Celestino Gelsi- está asegurada el agua para los tucumanos, los productores y las industrias”.

Para hacer frente a la inflación, Jaldo propuso: “nosotros venimos trabajando con las economías regionales para mantener los puestos de trabajo y sostener la obra pública. Tenemos que seguir buscando en generar trabajo genuino. Buscamos que todos los programas sociales se vayan transformando en trabajo genuino, que sean absorbidos por el sector privado para que los trabajadores tengan obra social como corresponde”.

Al respecto, Sánchez sostuvo: “Completamos esta ronda de diálogo, compartiendo las inquietudes, preocupaciones y necesidades con el propósito de cumplir el sueño de un Tucumán mejor, en el que nos sintamos hermanos y crecer en dignidad. Dignidad de la vida, de la vivienda, del trabajo, de la salud, de la educación y de la seguridad. El respeto de cada uno para dignificarnos. La lucha contra el flagelo de la droga y de la exclusión”.

Además, declaró: “fue un diálogo realmente positivo. Creo sinceramente que amamos Tucumán y lo queremos. En ese sentido, la propuesta es seguir caminando juntos, dialogando y encontrándonos. Lo que el Papa Francisco nos pide: la cultura del encuentro. Aportar por el bien de todos. Levantar la mirada y ver a nuestros hermanos para poder juntos transformar y salir adelante para recrear la cultura del respeto, del trabajo y la dignidad para todos los ciudadanos, creyentes y no creyentes”.

En ese sentido, declaró: “tenemos que seguir fortaleciendo la más primigenia comunidad como es la familia y el barrio”.

Además expresó: “No sólo hicimos un mero análisis de la realidad, sino que también hablamos de cómo dar pasos hacia adelante”.