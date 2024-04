Reinauguraron la Asistencia Pública en San Miguel de Tucumán

La intendente Rossana Chahla y el gobernador Osvaldo Jaldo encabezaron la reinauguración de la Asistencia Pública en San Miguel de Tucumán, marcando un hito en la historia de la salud pública local. Tras seis años de cierre, el emblemático edificio reabre sus puertas para brindar atención médica a la comunidad, cumpliendo así con un compromiso asumido por la actual gestión municipal.

Durante la ceremonia, la intendente Chahla expresó su alegría por cumplir con lo prometido en campaña: “Vine a traer esperanzas en momentos de tanta desesperanza, vine a cumplir con mi palabra, vine a cumplir con lo que me comprometí en campaña. Y lo hicimos en 180 días, a pesar que muchos no creían que no íbamos a lograr”.

La intendente también subrayó la importancia de la Asistencia Pública como un símbolo de atención médica accesible para todos los tucumanos: “Esto es un sueño de muchos, un sueño compartido. Estamos devolviendo este ícono emblemático que ha quedado en ese imaginario colectivo de la gente. Hoy estamos cumpliendo con la palabra empeñada”.

Además de su valor simbólico, la reapertura de la Asistencia Pública representa una solución concreta para las necesidades de atención médica de la comunidad. Chahla anunció que el centro funcionará todos los días del año, las 24 horas, para garantizar el acceso a la salud a todos los tucumanos.

El gobernador Jaldo elogió el compromiso de la intendente Chahla y su equipo para concretar esta obra en medio de un contexto económico desafiante: “San Miguel de Tucumán empezó a cambiar y a transformarse con hechos y realidades concretas. Con el compromiso de Rossana de abrir las puertas (de la Asistencia Pública) dentro de sus primeros 180 días de gobierno, estamos mostrando que a través de la política también transformamos la vida de los que viven en San Miguel de Tucumán y en esta querida provincia”.

La Asistencia Pública no solo significa la reapertura de un edificio, sino también la reafirmación del compromiso con la salud y el bienestar de la comunidad. Con un equipo médico y administrativo renovado y equipamiento moderno, este centro de salud estará preparado para brindar una atención eficiente y humanizada a todos los que lo necesiten.

En un momento especialmente emotivo, trabajadoras municipales que dedicaron décadas de su vida a la Asistencia Pública compartieron su alegría por volver a su lugar de trabajo. Con lágrimas de emoción, destacaron la importancia de este centro de salud en la vida de la comunidad y reafirmaron su compromiso de brindar atención de calidad a todos los pacientes.