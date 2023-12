Los niños de la Orquesta “Rolando ¨Chivo¨ Valladares”

Soledad Barreto es coordinadora de la “Orquesta “Rolando “Chivo” Valladares”, una orquesta que hace música popular latinoamericana y que estaba en el programa del ex Ministerio de Cultura de la Nación “Andrés Chazarreta”, de orquestas populares. Barreto señaló que “en principio la integran todos los chicos que tengan entre 7 y 25 años, que sean del Barrio ATE, pero ya no tiene un lugar específico. Antes era del barrio, después de los barrios aledaños y hay muchos jóvenes y niños que quieren ir, porque es totalmente gratis”. Continuó diciendo que “se enseña música popular latinoamericana desde los inicios, en el 2008, cuando nos conformamos y fuimos parte de este programa nacional que no sabemos qué va a pasar a partir de lo que se viene”. Aclaró que, en ATE, están “en el “Centro de Trabajo Popular Mate Cocido”, que nos abre las puertas para que nuestra Orquesta funcione. La integran hoy más de 100 chicos”. Subrayó que “hemos hecho una estadística, que, a lo largo de estos 15 años que cumplimos, han transitado por nuestra Orquesta alrededor de 1000 chicos. Tenemos un listado y algunos se han quedado 2 años, 3 años o 4 años, como así tenemos algunos desde los inicios”. Recordó que “el 2023, fue un año maravilloso, porque el grupo fue parte de la “Orquesta Federal” que se organizó desde el programa en Tecnópolis con 2500 músicos”.