Luego de que se confirmara la circulación comunitaria en la provincia de la variante Delta, la ministra de salud pública de Tucumán, Rossana Chahla brindó detalles de la situación epidemiológica y confirmó que se cuenta con la posibilidad de realizar los diagnósticos en la provincia y con el recurso humano suficientemente capacitado.

“Esto no es menor, ya que la Tucumán hizo un esfuerzo enorme no solo en el equipamiento, sino que también en la capacitación del recurso humano y controles de calidad”, dijo la ministra. En este sentido, agregó que a una semana de estar realizándose las detecciones que, de las variantes del coronavirus, lo que les permite es detectar que tipo de variante esta predominando en la provincia: “Si bien no es una secuenciación, sino una detección de una mutación, a través de una PCR real time múltiplex, podemos saber cuál es la variante que está en este momento circulando. Los resultados están en 24 horas y Tucumán está, como otras tres provincias de la Argentina, determinando en el mismo día que tipo de variante tenemos”.

En la oportunidad, la titular de la cartera sanitaria informó que en la provincia ya hay circulación comunitaria de la variante Delta y que está controlada: “Era inevitable que llegue, ya que está circulando en todo el mundo y lo más probable es domine como variante. Pero lo importante es que el diagnostico se está realizando en la provincia y que contamos con recurso humano. No podemos predecir si vamos a ir a una tercera ola ya que depende mucho del comportamiento de la comunidad”.