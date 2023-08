La madre de Marita Verón dijo que habría pruebas de que su hija está muerta

Este miércoles, Susana Trimarco, madre de Marita Verón, la joven desaparecida hace 21 años en Tucumán, habló sobre una nueva pista que confirmaría la muerte de su hija. Trimarco aseguró que “existe o existió” una carpeta con fotos del cuerpo de la joven ya fallecida, que fueron utilizadas de manera extorsiva en una interna sindical.

La madre de Marita encabezó una conferencia de prensa en la Fundación María de los Ángeles, situada en la provincia, en donde señaló que al menos diez personas confirmaron la existencia de esa carpeta. La denuncia está en manos del fiscal Marcelo Colombo, titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

Susana Trimarco mira el retrato de su hija, “Marita” Verón, desaparecida hace más de 10 años (La Voz/Archivo).

Para Trimarco, los involucrados “se creían intocables”. Sin obstante, a fin de no entorpecer la investigación prefirieron no dar nombres. Además explicaron que “no cambia ningún detalle de las causas de lavado de activos y por el secuestro de Marita”, las cuales tienen sentencia firme. Pero que sí puede sumar nuevas imputaciones.

El objetivo de la Justicia Federal es encontrar documentación que permita reconstruir los últimos días de Marita, desaparecida desde 2002.

“No es ningún giro, es una investigación que puede complicar a los imputados por haber encubierto el paradero de Marita y ocultarlo por lo menos unos diez años”, sostuvo José D’Antona, uno de los abogados que acompaña a Trimarco.

Cómo llegaron a esta nueva denuncia

Un testigo se acercó para revelar una interna sindical, en la que el material extorsivo era la carpeta con fotos que probarían que el cuerpo de Marita Verón estuvo en un sanatorio vinculado al sindicato Luz y Fuerza.

“Es Luz y Fuerza, lo digo yo porque soy la mamá y no le tengo miedo ni al diablo y voy a seguir hasta el final. Hay mucha gente involucrada, hay médicos involucrados. (Julio) Luna era amigo de ‘La Chancha’ Ale, eran todos mafiosos”, acusó. Luna, cabe aclarar, era responsable de la clínica.

A partir de este la reconstrucción de los hechos, se llega a que el cuerpo habría estado en el sanatorio Luz Médica de Tucumán. Trimarco detalló que el denunciante se acercó a la Protex y declaró todo lo que sabía con su DNI. Aparte, hubo otras diez personas que brindaron detalles y sostienen la hipótesis de la carpeta.

“Son personas con vínculos muy fuertes con ‘La Chancha’ y la pelea se da porque se quería apropiar de unos gremios. Ahí se da el conflicto y aparece la carpeta con el cuerpo de mi hija muerta”, sostuvo.

“Le agradezco que haya tenido la valentía para hablar y decir la verdad. Si es así, me la mataron a mi hija y digo la verdad”, subrayó. No obstante, también advirtió que los declarantes comenzaron a recibir amenazas y agresiones.

“Siempre dije que a mi hija la busqué con ilusión de que esté con vida y que la quiero como sea, si está con vida o si está muerta, quiero los huesos de ella para que tenga justicia, para que su familia, su hija, su hermano y yo tengamos un lugar para ponerle una flor”, concluyó.

Cómo fue la desaparición de Marita Verón

Marita Verón tenía 22 años cuando fue raptada y subida a un automóvil el 3 de abril de 2002, en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Desde entonces, no se supo más nada sobre su paradero. La chica era mamá: su hija Micaela hoy tiene 23 años.

Su madre se puso la causa al hombro, hasta que la Justicia logró determinar que Marita había sido captada por una red de trata de personas, que operaba en La Rioja, para ser explotada sexualmente.

El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), convirtiéndose en una causa internacional y Trimarco obtuvo reconocimientos mundiales.

Además, creó la Fundación María de los Ángeles que trabaja en la prevención y asistencia de sobrevivientes de trata de personas y de sus hijas e hijos.