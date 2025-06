Desde el pasado 30 de mayo, la familia de Morena Pérez, una adolescente de 13 años, vive momentos de angustia e incertidumbre. La joven fue vista por última vez ese día, cuando salió de su casa en Banfield con una mochila color bordó y desde entonces no se tiene noticia de su paradero.

Según relataron sus padres, Mario y Mariela, Morena vestía un jogging beige, una campera y zapatillas blancas. Se llevó “mucha ropa” en la mochila, pero no tenía teléfono celular.

Todo habría comenzado tras una discusión familiar. “La mamá tuvo una discusión con la hermana y ella decidió irse, porque la hermana también se iba. En la casa de la madre encontraron una carta en la que Morena le decía a la hermana que la esperaba en un supermercado chino y que no dijera nada”, explicó Mario en diálogo con el programa Arriba Argentinos (El Trece).

Sin embargo, la hermana mayor —de 19 años— no se fue de la casa, ni vio la carta hasta un día después. La hipótesis familiar es que Morena, al no encontrarse con su hermana como esperaba, comenzó a deambular sin rumbo fijo. Sin embargo, en las últimas horas esta teoría cambió.

La familia de Morena la sigue buscando.

Qué pasó con Morena

Dos personas aseguraron haber visto a la adolescente caminando por Villa Fiorito, a unas 30 cuadras del hogar familiar.

Ahora se conoció un video que sería clave en la investigación, donde se ve a Morena hablando con alguien, luego se despiden y ella queda sola. Al rato, un hombre en una moto que había estado al tanto de sus movimientos, se acerca, habla con ella y Morena se sube la moto.

La denuncia ya fue realizada y la Policía trabaja en su localización. Además, desde la Escuela Secundaria N°53 de Banfield, donde Morena cursa sus estudios, se pusieron en contacto con sus padres para sumarse activamente a la búsqueda.

“Hace cuatro días que no veo a mi hija, que nadie sabe nada. No tengo sospechas, tengo miedo. Las ideas que se me ponen en la cabeza me desbordan”, expresó con angustia su padre.

Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Morena puede comunicarse con su familia a los teléfonos 1126786386 o 1165861188.