“No digas nada”: la carta que dejó Morena antes de desaparecer y que su familia encontró demasiado tarde

Morena Pérez, una adolescente de 13 años, es intensamente buscada por su familia desde el pasado 30 de mayo, cuando fue vista por última vez saliendo de su casa en Banfield con una mochila y sin su celular.

La menor vestía un jogging color beige, una campera, zapatillas blancas y llevaba una mochila bordó en la que, según sus padres, cargó “mucha ropa”.

Morena dejó una carta antes de desaparecer y que su familia encontró demasiado tarde.

Qué decía la carta que encontraron de Morena

Según relató su papá, Mario Pérez, en declaraciones a Arriba Argentinos (el trece), Morena dejó una carta dirigida a su hermana mayor, de 19 años, en la que le decía que la esperaba en un supermercado chino y que no le contara a nadie. La nota fue encontrada recién un día después de su desaparición. “Presumimos que Morena esperaba a su hermana y, como no llegó, comenzó a deambular y se fue”, explicó el padre.

Lo que más angustia a la familia es que Morena no tenía teléfono al momento de irse, lo que hace más difícil la comunicación y la búsqueda. La denuncia ya fue radicada y, en las últimas horas, dos testigos afirmaron haberla visto caminando por la zona de Villa Fiorito, a unas 30 cuadras de su domicilio.

“No tengo sospechas, tengo miedo. Las ideas que se me ponen en la cabeza me desbordan. Hace cuatro días que no veo a mi hija, que nadie sabe nada. Que no hay indicios de nada”, expresó Mario con desesperación.

La familia solicita que cualquier persona que tenga información se comunique de inmediato a los siguientes teléfonos: 1126786386 / 1165861188. Cada dato puede ser clave para encontrar a Morena.