El gobernador, Osvaldo Jaldo, habló sobre la posibilidad de que el transporte de carga realice un paro desde las primeras horas del martes 21 de junio.

“Somos muy respetuosos de las decisiones de cada sector, pero a este tema lo venimos conversando con la Asociación de Transporte de Carga de Tucumán. La primera reunión que hicimos fue por el tema del combustible, en la que dijimos que paulatinamente se iba a ir normalizando el suministro; de hecho, así se ha producido. Vale la pena aclarar que la oferta aún no igualó a la demanda; tenemos una cuota de faltante de combustible, pero eso no nos llevó a parar ninguna de las actividades”, comentó el gobernador.

Luego enfatizó que “Tucumán no puede paralizar las actividades, porque el daño que se producirá será irreparable. Si hay un paro, miles y miles de trabajadores quedarán sin trabajo, sin su jornal. El Gobierno sigue sosteniendo que un paro no beneficia, no ayuda y no es una solución; solo agrava la situación. Por eso, estamos en diálogo. Hemos pedido a los sectores que sigan conversando con la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC)”.

“Somos optimistas, estamos dialogando. El sábado tienen asambleas y nosotros esta tarde, mañana, el sábado y el lunes conversaremos para evitar que el transporte de la provincia pare”, comentó.

En esa línea, precisó los beneficios que otorgó la Provincia al rubro: “Estamos acercando soluciones: los hemos eximido de Ingresos Brutos, paramos los juicios por deudas de ese impuesto y de patentes contra los pequeños y medianos transportistas. El Gobierno cumplió con la palabra empeñada. Agotaremos las vías de negociación para que el paro no ocurra”, cerró Jaldo..