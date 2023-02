Jaldo recibió a la joven que extravió el dinero de un préstamo para montar su propio negocio y ayudar a su tía

El gobernador, Osvaldo Jaldo, recibió en Casa de Gobierno a Fabiola Pérez, vecina de Yerba Buena quien sufrió la pérdida de una billetera que contenía dinero de un préstamo que había gestionado en un banco para concretar un emprendimiento familiar de repostería con el fin de trabajar desde su casa para cuidar a una tía que sufre Alzheimer y que está a su cargo. Del encuentro participó el edil de la Ciudad Jardín, Alejandro Sangenis.

Fabiola Pérez renunció a su trabajo para poder cuidar a su tía Clara. Para poder trabajar desde su casa, la joven fue el viernes pasado al banco a sacar un préstamo y en el camino de regreso a su casa perdió todo el dinero. Fabiola pidió ayuda a través de Facebook para encontrar a la mujer que supuestamente se quedó con su billetera. Su publicación tuvo alcance masivo y sensibilizó a los tucumanos que se solidarizaron con ella.

“El viernes a las 14:30 salía de un cajero del Banco Santiago del Estero donde había retirado dinero de un préstamo para invertir en un emprendimiento para poder cuidar a mi tía. Cuando llegué a casa me di cuenta que tenía la mochila abierta y que se me había caído la billetera. Regresé al lugar para buscarla pero no pude encontrarla”, dijo la joven luego del encuentro con el gobernador.

Y agregó que, “publiqué en las redes sociales para ver si podía dar con la persona que la encontró. Mucha gente me ayudó a compartir esta historia y hoy tuve la suerte de reunirme con el Gobernador. Nos dio una ayuda y gracias a eso podremos seguir adelante con lo que quería hacer. Yo soy repostera y quiero producir panificables dulces y pastas. Estamos muy agradecidos. No me imaginaba que la solución sea tan rápida. Ahora podré trabajar desde casa y cuidar a mi tía”.