Impulsando la economía local: Jaldo otorgó microcréditos por 20 millones de pesos

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, llevó a cabo la entrega de microcréditos por un total de 20 millones de pesos a más de 200 emprendedores y artesanos de toda la provincia. Esta iniciativa busca fortalecer la economía social y apoyar el desarrollo de proyectos productivos de comercio y servicios.

La ceremonia de entrega contó con la presencia de los ministros, Federico Masso, de Desarrollo Social, Darío Monteros, de Interior, Luis Medina Ruiz, de Salud, Susana Montaldo, de Educación, Eugenio Agüero Gamboa, de Seguridad, el titular de Obras Públicas, Marcelo Nazur, la fiscal de Estado, Gilda Pedicone y el secretario general de la Gobernación. A su vez participó también el secretario de Gobierno, Raúl Albarracín, la legisladora Maia Martínez, la intendenta de Alderetes, Graciela Gutiérrez y Dante Loza titular del Instituto de Prevención de la Lucha contra el Alcoholismo (IPLA).

Asimismo, estuvieron presentes la titular de Articulación Territorial del ministerio social, Josefina Zarate, el director de Economía Social, Marcelo Romero, la subdirectora de Microcrédito, Marisa Fernández, autoridades del Consorcio de Gestión para el Desarrollo local y delegados comunales de diferentes puntos de Tucumán, y demás autoridades.

Jaldo, expresó su orgullo y felicitación a los emprendedores de la provincia por su cumplimiento y responsabilidad en el pago de microcrédito: “Ustedes han decidido, emprender, trabajar dignamente para llevar el sustento todos los días a sus familias para que tengan una buena calidad de vida y para eso está el gobierno de la provincia. Nos podemos ocupar de las cosas grandes, de las obras de infraestructura en salud y educación como así también en materia de seguridad para pelear contra la delincuencia y los que venden drogas. Son muchas las tareas que tiene el gobierno pero estamos dando prioridad a ustedes, porque hoy no se están entregando equipamiento, sino microcréditos para que puedan consolidar la actividad que vienen haciendo o empezar una nueva”.

“Seguramente los indicadores que salieron de pobreza e indigencia nos duele y nos pone mal nos preocupa pero nosotros nos estamos ocupando y ustedes han decidido no quedarse en la casa con los brazos cruzados esperando que alguien le lleve algo”.

Los beneficiarios de los microcréditos provienen de diversas localidades de la provincia, incluyendo Capital, Banda del Río Salí, Alderetes, Tafí Viejo, Yerba Buena, Aguilares y Las Talitas, San Pedro de Colalao, Amaicha del Valle, El Mollar, Tafí del Valle, el Mollar, la Florida, Colombres.

Según indicó Jaldo, la distribución de los microcréditos se realizó de la siguiente manera: 15 millones de pesos para emprendedores que ya estaban en el sistema y 5 millones de pesos para nuevos emprendedores.

Es importante destacar que el programa de microcréditos ha demostrado ser exitoso, con una tasa de morosidad baja, que no supera el 4%. Este resultado refleja la responsabilidad y compromiso de los emprendedores beneficiados.

Además, el gobernador adelantó que se realizarán seis entregas más de microcréditos hasta enero de 2025, con un monto total de 30 millones de pesos en herramientas para octubre. Esta continuación del programa busca consolidar el apoyo a las familias emprendedoras y fomentar el desarrollo económico sostenible en la provincia.

“Creo que vamos a llegar al mes de enero con seis entregas tanto de herramientas como microcréditos, vamos a cumplir un año en octubre y en este año hemos realizado cinco más la de enero, son recursos esfuerzo financiero y presupuestaria que hace la provincia”, afirmó el primer mandatario provincial.

El gobernador agregó que “Permanentemente prenden la tele, escuchan la radio, y todo es queja y montón de cosas por lo que me pregunto: ¿Dónde queda la gente?, ¿Quién llega a la gente?, ¿Quién atiende a la familia?, ¿Quién se hace cargo de las personas que hoy no tiene para vivir dignamente?: Aquí está la respuesta (con la entrega de créditos) el gobierno se hace cargo de los problemas reales que tiene la gente pero lo hacemos porque ustedes tienen la iniciativa, la voluntad, han tomado la decisión que a pesar de la crisis no se quedaron en sus casas lamentándose saliendo a buscar una actividad por eso funciona el sistema”.

Respecto a la entrega de herramientas, el ministro Masso explicó que “en el tema microcrédito y herramienta cuando empezamos la gestión, dijimos que cada 50 días íbamos a entrar entregando microcréditos nuevos y renovando porque iba a ser uno de los sostenedores en esto momento difícil y cumplimos. Hoy es la cuarta entrega de este año y nos quedaran dos entregas más, una en noviembre y otra en enero”.

“Nos sentimos orgullosos de ustedes porque cuando hicimos el balance de los últimos tres meses, nos marcó el camino de que cuando un programa nos da la posibilidad de sostenerlo en un momento duro, el cumplimiento llego al 93% en la devolución del crédito”.

“Pongamos en práctica esa solidaridad para ayudar a esos tucumanos que lo necesitan en estos momentos de crisis. Sigamos con este comportamiento y felicitarlo, cuentan con nuestro equipo técnico de Economía Social y felicitar a cada uno de los técnicos profesionales y administrativos que hacen posible que cada 50 días entregamos esta ayuda y antes de que termine octubre realizaremos una entrega de herramientas por 30 millones de pesos”, subrayó el funcionario.

La entrega de microcréditos es una acción concreta del gobierno provincial que tiene como objetivo fomentar la economía social y el emprendedurismo, apoyar el desarrollo de proyectos productivos y de servicios, fortalecer la capacidad empresarial de los beneficiarios y contribuir al crecimiento económico y social de la provincia.

Este esfuerzo conjunto entre el gobierno provincial, la Secretaría de Articulación Territorial y Desarrollo Local, en Articulación con el Consorcio de Gestión para el desarrollo Local y a través de la Subdirección de Microcréditos y los emprendedores, busca generar oportunidades y mejorar la calidad de vida de los habitantes de Tucumán.