Este martes, el coordinador del COE, Elio Cuozzo, cuestionó a los propietarios de locales que no cumplen con el protocolo: “Si bien no son todos pero sí muchos, como es el caso de algunas cervecerías y bares. El otro punto es que la gente está muy relajada y piensa que el virus ya no está”, enumeró y advirtió “que se está actuando y se va a seguir trabajando con todo el peso que tiene el Estado en cuanto a los controles”.

En este sentido, Cuozzo señaló que “hay una palabra clave que se llama protocolo y ese protocolo fue presentado en el COE por las mismas personas que hoy no están cumpliendo, entendemos que hay varios puntos que son claros como lo es el distanciamiento, el uso del alcohol en gel, el uso del barbijo. Necesitamos la ayuda de todos los tucumanos, es un trabajo en conjunto”.

“Yo creo que la gente piensa que la pandemia ya ha pasado y es todo lo contrario más allá que haya menos casos, pero eso no significa que el virus no esté. Soy una de las personas que ha sufrido esta enfermedad y puedo dar fe de lo que realmente se siente”, lamentó. A su vez, sobre el resultado de estos operativos, se develó el aumento de fiestas clandestinas y protocolos no cumplidos durante los últimos dos fines de semana.

“Se notaron muchos casos este fin de semana y el anterior, tanto en Capital como en Yerba Buena. Si nosotros sabemos que las reuniones sociales están prohibidas, debemos respetar esas normas. Necesitamos que la gente tome conciencia de lo que es esta enfermedad y que aún no terminó, esto es preocupante, solicitamos también empatía”, reflexionó.

Por último, el funcionario insistió en no relajarse sólo por la baja de casos positivos de Covid en nuestra provincia y solicitó a “los empresarios, ya que se les facilitó la oportunidad de volver a su actividad y se les extendió el horario, que cumplan con el protocolo que ellos mismos presentaron, también apelamos a la responsabilidad de cada ciudadano”.