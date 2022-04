“Estamos pagando más caro el litro de gasoil mayorista que el minorista, lo que marca el cartel de surtidor. Realmente ilógico”, esto lo señaló Jorge Barreta, vicepresidente de AETAT (Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán), en una entrevista con Canal 8, al referirse a la falta de gasoil para las empresas. Parte de la conversación es la siguiente:

- ¿Cómo afecta el problema del gasoil a las empresas de transporte?

- Fundamentalmente la escasez y el no normal abastecimiento del gasoil perjudica en la operatividad y, luego, lo que estamos pagando son precios exponenciales. Estamos pagando más caro el litro de gasoil mayorista que el minorista, lo que marca el cartel de surtidor. Realmente ilógico. No obstante esto le doy un parámetro: desde enero a la fecha en todo el interior, el gasoil o aumento entre un 39 y un 52, por ciento, según la jurisdicción y el distribuidor. Y hay que pagarlo de contado, no hay ninguna financiación, lo cual, erosiona aún más, las endebles de economía de las empresas. Es un problema realmente grave, tanto en la economía como en la operatividad, porque hay días, momentos, que los distribuidores no tienen gasoil, ni precio lo cual perjudica muchísimo.

- Esto puede provocar una reducción en los servicios, en la frecuencia de los servicios.

- La preocupación es la suma de factores: el valor del gasoil, que es el segundo costo más importante luego del laboral; el retraso en los pagos de las compensaciones tarifarias nacionales al interior, no a Tucumán, al interior. Se le debe 4.300 millones, y el periodo marzo; el constante incremento en todos los repuestos, que son valores dolarizados. Aunque el dólar esté quieto, el oficial, igual siguen subiendo. Todo esto desde un arrastre desde el 2019, desde el gobierno de (Mauricio) Macri. Centralizo las compensaciones tarifarias en el AMBA. Dejo al interior sin las mismas y sin el gasoil subvencionado. Y, lamentablemente, debo decir que este gobierno excepto, algún gesto, estoy hablando del gobierno nacional, siguió por el mismo camino. Se han marcado aún más la diferencia entre los usuarios del AMBA, que pagan 18 pesos, contra el interior, que, por ejemplo, Córdoba, Santa Fe, Rosario, paga 60 pesos, en el tramo el primer tramo y, en Tucumán, 45.

- ¿Eso podría impactar en una suba del boleto?

- Lo estamos analizando y, entendiendo, que el usuario está en las mismas condiciones que las empresas. Estamos tratando de generar con la gestión de FATAP (Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros), recursos nacionales, que bien merecido lo tiene el usuario y las PYMES del interior. Yo le doy otro ejemplo: 21 mil millones al AMBA mensuales. Al interior se distribuyen 3200 millones, que se reparten en 23 provincias. La asimetría en perjuicio del usuario, de las PYMES, del sistema, está más que clara y ahí apuntan las gestiones, antes de tomar alguna determinación sobre algún pedido de aumento.