Ascárate se reunió con la Comisión de Energía de la Legislatura

Durante la mañana de este miércoles, se sostuvo una larga reunión entre el Secretario de Energía, José Ricardo Ascarate y la Comisión de Energía de la Legislatura. De la misma participaron el ministro de Obras Públicas Santiago Yanotti y todos los legisladores de la comisión de Energía, que preside el legislador Alberto Olea (excepto José Seleme, quien impulsó el periodo de informe). Asimismo, estuvieron presentes el director de Energía, ingeniero Edgardo Bertini, y el director de Transformación Energética y Renovable, ingeniero Daniel Españolo. El eje sobre el que giró la jornada fueron los recientes apagones masivos del 17 y 18 de diciembre, y los pasos a seguir para paliar las causas de estas fallas energéticas en la región. Al respecto, Ascarate detalló:

-- “Lo primero en tratarse en la reunión fueron las causas de los cortes, debidos normalmente a un problema de incapacidad de transporte, que es de las empresas transportadoras. Hicimos hincapié en lo que fue el último fenómeno del corte del día 17, que fue un inconveniente en la red interconectada nacional de 500 kilovolts. Después de explicar las causas, tratamos el tema de las obras que hacen falta, para que esto, no es que no ocurra, los cortes siempre ocurren, si no para bajar la frecuencia con que suceden. Y nos ocupamos también de las obras que están hoy día en ejecución, que están en marcha. Fundamentalmente las líneas que van de Villa Quinteros al Bracho, y del Bracho a Cevil Pozo. Con ello vamos a tener mejorado todo el sistema de transporte en alta tensión, y las estaciones transformadoras que están en ejecución, que son varias. En este momento están Lules, Leales, Alto Verde, Aguilares, y la línea y estación transformadora de Trancas, Benjamín Paz. Todo este conjunto de obras va a permitir que Tucumán tenga menos frecuencia de cortes debido al sistema de transporte interconectado en alta tensión”.

“Por otro lado, hemos tratado el tema de la posibilidad de las energías renovables, por lo cual es imprescindible el desarrollar una SAPEN, que es una sociedad mixta entre el Estado, con participación mayoritaria del Estado, pero con empresas privadas y con los operadores del sistema. Esto nos va a permitir desarrollar energías renovables en aproximadamente 370 megavatios, que son los proyectos a los que estamos ultimando detalles. Fundamentalmente, energías solares en Valles Calchaquíes. Podemos llegar a desarrollar también energías solares y eólicas en el resto de la provincia de Tucumán. Voy a intentar que todo este conjunto, este paquete de obras de energías renovables, se inicie a mediados del año 2024″.

El funcionario explicó que se encuentran “terminando hasta ahora todo el paquete de proyectos y del financiamiento, que son los contratos PPA, el contrato de adquisición de potencia que tenemos firmado con CAMESA, que es quien opera el mercado eléctrico mayorista en la República Argentina”.

“Todo esto va a significar para la provincia de Tucumán un cambio total de la forma en que genera energía y la forma en que transporta energía. Vamos a ser eficientes, y se requieren inversiones que son grandes, pero que van a dar como resultado un mucho mejor servicio y mucha mejor calidad en todo el sistema eléctrico provincial”.

Hacia el mediodía se concertó una segunda reunión, esta vez el Secretario de Energía se entrevistó con el Vicegobernador, el contador Miguel Acevedo. Allí se le puso al tanto de lo dialogado en el encuentro de horas antes. Consultado al respecto, Ascárate aseguró que “probablemente estemos trabajando ya con el Vicegobernador para lograr tener la Ley de Constitución de las APEMF y tomar los modelos exitosos que se han desarrollado en las provincias del norte argentino. Hay dos modelos muy fáciles para seguir, el modelo Jujuy y el modelo de La Rioja, que son dos provincias que han desarrollado la generación de energías renovables con empresas exitosas, que son buenas empresas y no grandes reparticiones públicas, que este es el concepto fundamental en todo lo que queremos lograr”, cerró el Secretario.