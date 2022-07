En rueda de prensa, el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro brindó su versión sobre la polémica suscitada en torno a la procedencia de los fondos utilizados por el municipio capitalino para la realización de los festejos del 9 de julio.

“Queremos dejar en claro que vamos hacer todos los esfuerzos necesarios para fortalecer Juntos por el Cambio en Tucumán. Pero fieles a nuestra tradición política, con 131 años de historia, el Radicalismo defenderá las instituciones y las autonomías de los municipios en forma coherente y consecuente, y no con la práctica del doble discurso, como aquellos funcionarios del alfarismo que, mientras ellos criticaban la actitud transparente y con profunda vocación democrática de la UCR, el intendente German Alfaro le pedía $35 millones al Gobierno de la Provincia para la fiesta en la plaza Independencia”, expresaron los dirigentes de la UCR mediante un comunicado.

El intendente Alfaro dijo en conferencia de prensa que los $35 millones recibidos por parte del Gobierno Provincial corresponden a una devolución de dinero realizado por el Ejecutivo provincial en materia de gastos por los festejos del 9 de julio.

“Nosotros contratamos luces, escenarios y artistas con anticipación. El día lunes previo me llama la ministra de Gobierno y me dice cómo van a ser sus festejos. Yo le respondí que tenían que ser más serios, estuvimos buscándolos tres semanas. Contratamos artistas y todo lo que conlleva porque pensábamos que no iban a hacer nada”, comenzó diciendo Alfaro.

“Cuando se comunica conmigo le pregunté qué hago yo con todo lo gastado, porque era ridículo tener dos celebraciones a 100 metros, por eso vieron un escenario en calle Laprida sin funcionar. Ahí me dijo de devolvernos el dinero gastado por falta de seriedad producto de una interna entre Manzur y Jaldo”, aseveró.

“Quisiera que vean los costos de contratar al Chaqueño Palavecino, Axel y demás. Nosotros contratando artistas locales tuvimos ese gasto y ese es el dinero que devolvieron”, dijo sobre los festejos organizados por el gobierno provincial.