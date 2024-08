Walter Correa, Ministro de Trabajo de la provincia brindó una conferencia de prensa en su visita a Tres Arroyos

Este miércoles el Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Walter Correa estuvo en Tres Arroyos y brindó una conferencia de prensa acompañado de Néstor García, flamante delegado regional del Ministerio.

Además estuvo presente en la conferencia de prensa Rubén Carbajal Delegado de la CGT Regional Tres Arroyos.

Primeramente tomó la palabra Néstor García quien agradeció la presencia del Ministro Correa en Tres Arroyos y por acompañar a los trabajadores en este difícil contexto económico nacional.

Luego fue el turno del Ministro Walter Correa quien entre sus principales declaraciones indicó:

“Hay un reconocimiento del gobernador de la Provincia, Axel Kicillof con el movimiento sindical que acciona, y da la pelea para defender los intereses del pueblo trabajador de la provincia de Buenos Aires y qué mejor que tener un compañero en las filas del movimiento sindical a cargo de un Ministerio de Trabajo como Néstor García”.

“Estamos viviendo momentos muy duros, muy difíciles con un gobierno nacional que va y acciona en contra del interés del pueblo trabajador”.

“Cuando comenzó el gobierno de Milei, en la primera etapa, anunció que no iba a continuar con la obra pública, eso automáticamente generó despidos en la logística de la construcción. Hay que destacar que la devaluación fue tremenda y eso generó dificultades con el pago de los aguinaldos y de las vacaciones”.

“Después vino la segunda etapa donde los turnos de las fábricas empezaron a disminuirse, se cortó la jornada del sábado, se cortó la jornada de la noche, empezamos a tener suspensiones por el artículo 223 bis, después empezaron los procedimientos de crisis”.

“Hace aproximadamente 15 días comenzamos la tercera etapa donde ya las suspensiones, no alcanzan y empezamos a tener despidos, o sea hoy nosotros en la provincia de Buenos Aires en 8 meses del gobierno de mi ley tenemos 165.000 trabajadores que han perdido su trabajo”.

“Estamos haciendo todo lo posible para revertir esto, pero también es una realidad tenemos una asfixia económica y financiera por parte del Gobierno nacional que no cumple con la Constitución Nacional ni a la legislación vigente”.

Consultado sobre cuáles son las políticas que aplicarían para ayudar a los trabajadores y el mensaje para los sindicatos que están luchando por las paritarias, Correa Indicó:

“Hemos reactivado algunos programas que habían quedado en desuso entre comillas porque la situación se estaba revirtiendo. Yo acá vengo y manifiesto que se perdieron en 8 meses 165.000 puesto de trabajo, pero el año pasado se recuperaron en términos de trabajo industrial 130.000 puestos de trabajo y el anterior eran 110.000, o sea que veníamos en un proceso de mejora constante y permanente y ahora en una pérdida muy fuerte del trabajo”.

“Por eso estamos reactivando, no solamente programas para las pymes, sino también para las cooperativas. Sabemos que son programas paliativos de una situación muy difícil”.

“Desde la provincia de Buenos Aires tenemos una estrategia propia para no perder la fuente de trabajo teniendo en cuenta algo que me parece importante: el 50% de la industria nacional, el 50% de las grandes multinacionales, el 50% de las Pymes están radicadas en la provincia de Buenos Aires, entonces cuando nosotros tenemos un presidente que no habla de Industria, que no habla de producción que no habla de trabajo y mucho menos de los derechos de los trabajadores, es un ataque directo y sistemático en contra de la provincia de Buenos Aires”.

“Con respecto a las paritarias en la provincia de Buenos Aires se está ejerciendo las paritarias luego de que las recuperara Néstor (Kirchner) en el 2003″.

“Con las organizaciones sociales acordamos un 4,5% para agosto y el 4% para septiembre. Paran nosotros es muy importante tener una paritaria donde nos entendemos y comprendemos que de los dos lados de la mesa somos compañeros y se está haciendo todo ese esfuerzo para sostener y respetar un derecho de un trabajador como es la negociación salarial”.

“La provincia de Buenos Aires ha acompañado todas las luchas del pueblo trabajador y acompañado las luchas de los estudiantes. Nosotros ya empezamos un proceso de resistencia más allá de la cuestión administrativa y más allá de las cuestiones gubernamentales”.

“Estamos orgullosos de acompañar al pueblo trabajador cuando sale a la calle y todas las veces que el pueblo trabajador a través de la CGT o de las dos CTA, salga a la calle, nuestro gobernador y la columna dn la provincia de Buenos Aires va a estar presente”.

“Con el último proceso liberal de la República Argentina que encaró Macri la situación laboral fue más pausada y los despidos hasta fueron por goteo. Lo que estamos enfrentando es mucho más feroz y mucho más veloz”.

“La descomposición industrial es muy fuerte obviamente, obviamente que los empresarios están recurriendo, no solamente al Ministerio de Industria sino también al Ministerio de Trabajo y hacemos todo lo posible por dar una mano y el diálogo es permanente y constante”.

Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones

Para finalizar, Correa se expresó sobre el Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (RIGI) al cual la provincia de Buenos Aires no se adhirió, motivo por el cual YPF decidió que la mega inversión de USD 30.000 millones que desarrollará con la malaya Petronas se emplazará en Sierra Grande / Punta Colorada, Río Negro, y no en Bahía Blanca.

La petrolera dio motivos técnicos, pero había avisado que todo lo definía la adhesión o no al Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (RIGI).

“El Rigi tiene dos características - indicó Correa - va en contra de los derechos de los trabajadores y va en contra de la industria nacional”.

“Lo del RIGI en Bahía Blanca fue una decisión en contra de la provincia de Buenos Aires y del Gobernador. En Río Negro tienen que construir una estructura portuaria, de red de camino, diques de contención y hasta tiene la mala suerte la provincia de Río Negro que tiene el agua con más temperatura que la de Bahía Blanca, o sea que, el inversor yo creo que hay cuestiones que va a empezar a ver. Bueno, yo creo que esto es en contra del trabajo, en contra de la industria y en contra de la provincia de Buenos Aires; a eso nosotros, le ponemos objeción y por eso estamos acá peleándola”.