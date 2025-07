Rubén Carbajal presente en el lanzamiento del local partidario Derecho al Futuro y en la charla sobre adicciones de Gastón Pauls

El pasado sábado se realizó en la avenida Moreno el lanzamiento del espacio “Derecho al Futuro”, y un día después, una charla sobre adicciones estremeció a los presentes en el Zoom de la Técnica.

En ambos encuentros estuvo presente Rubén Carbajal, secretario general del Sindicato de Choferes y delegado de la CGT Regional Tres Arroyos con quien, antes de hablar de cuestiones vinculadas a la política lo consultamos y dio sus impresiones sobre la charla que brindó Gastón Pauls ante una multitud.

“Escuchar el relato de Gastón fue muy intenso, sobre todo para quienes tuvimos algún amigo o familiar que pasó por ese trauma. Como bien dijo, la droga es una enfermedad”, expresó Carbajal, sobre por el testimonio de Pauls que logró superar una adicción y hoy recorre el país compartiendo su experiencia.

“Fue emocionante y duro a la vez. Salimos sensibilizados. A veces uno naturaliza estas situaciones, pero al hablar con las familias, uno entiende desde adentro lo que implica vivir todo eso. Yo pude conocer a las dos mamás que acompañaban a Gastón—, uno entiende desde adentro lo que significa vivir todo eso. Tanto el adicto como su entorno sufren muchísimo.”, relató.

Consultado sobre su participación y apoyo logístico para que Gastón Pauls pudiera dar su charla en Tres Arroyos, Carbajal fue claro: “Nosotros no le corremos el cuerpo a nada en lo que podamos colaborar. Como les dije a las mamás, en todo lo que humanamente podamos ayudar, vamos a estar. Primero, porque es una causa noble, y segundo, porque es un mal que desde hace años afecta a la sociedad”.

“La solución, creo, es ayudarnos entre todos, cada uno desde su lugar. Todo suma. Esa fue nuestra voluntad, como lo es también cuando acompañamos otras causas. Somos personas normales, de carne y hueso, y somos sensibles a los males que nos aquejan a todos. La solución es ayudarnos entre todos, cada uno poniendo su granito de arena”, afirmó.

Inauguración del local Movimiento al futuro: Apoyo político y estrategia electoral

Carbajal también estuvo presente en la inauguración del local de “Derecho al Futuro”, el espacio político que apoya la gestión del gobernador Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.

“Nosotros venimos trabajando con el gobernador desde hace tiempo, inclusive antes del lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro. Ahora con el lanzamiento del local del MDF, se logró una unidad entre los tres sectores de la política en la provincia para trabajar juntos en estas elecciones.

Respecto de la actualidad política, señaló: “La provincia sigue siendo nuestro escudo, nuestro paraguas. Si bien la provincia no escapa a la realidad nacional como la falta de trabajo, la inflación y otros problemas que aquejan a la Argentina, nosotros confiamos en el proyecto de Axel, que va en contraposición a lo que hace este gobierno”.

Ante la consulta sobre la ausencia del intendente Pablo Garate en el acto del sábado, Carbajal mencionó: “Creo que como nos pasa a todos, estamos en una época de muchos viajes. No sé cuál era su paradero ese sábado. Muchos dirigentes que no pudieron asistir enviaron representantes, y entiendo que en su caso también fue así. No creo que su ausencia signifique que no apoye la unidad. De hecho, tanto la CGT como el MDF venimos trabajando en conjunto con la intendencia desde hace mucho tiempo”.

“En mi caso, por ejemplo después de la inauguración hubo una reunión en el PJ local y yo no pude asistir porque tenía que viajar a Buenos Aires, mandé representantes”.

Ahora, este miércoles, estoy invitado a una jornada en Mar del Plata, donde va a estar el ministro Correa, la CGT nacional, y también el gobernador Axel Kicillof y al mismo tiempo estoy invitado a una reunión política en Tandil, por lo que yo iré a Mar del Plata y enviaré representantes a la reunión de Tandil”.

Candidaturas en debate

En relación con el armado de listas para las próximas elecciones, Carbajal descartó una postulación personal, pero confirmó que desde la CGT solicitaron la inclusión de una mujer en representación del gremio: “Queremos que ahora le toque a una compañera. Ya tenemos a Adolfo Olivera como concejal, y creemos que ahora corresponde que la representante de la CGT sea una mujer. Entendemos que hay muchos sectores, agrupaciones y partidos dentro del peronismo, y que no es fácil armar una lista”.

Aseguró que hay varias compañeras preparadas para ese rol y que la decisión final está en manos del intendente. “La CGT es amplia, le damos la oportunidad a todas por igual”, remarcó para finalizar.

Teniendo en cuenta que este viernes 18 es el día en el cual cierran las listas y los partidos políticos deben confirmar a sus candidatos, las últimas horas en las negociaciones por un lugar en el Concejo deliberante serán claves.