A la espera del Decreto Provincial que ponga luz sobre las medidas restrictivas impuestas ante la segunda ola de Covid 19 el Intendente Carlos Sánchez expresó que Tres Arroyos seguirá el lineamiento impuesto por Nación y Provincia, y apeló a la conciencia y responsabilidad ciudadana para hacer frente a la situación.

Todos aquellos distritos que se encuentren en Fase 4, tal es el caso de Tres Arroyos, deberán cumplir con la restricción horaria total entre las 00 y las 06 horas.

Tres Arroyos se adhiere a las medidas impuestas por la Provincia de Buenos Aires para combatir la segunda ola del Covid- 19

En conferencia de prensa este jueves por la mañana el intendente expresó: “Nuestro distrito viene creciendo peligrosamente a un ritmo, hasta hoy, no tan fuerte como otros distritos limítrofes, pero como dice el dicho cuando nuestros vecinos tienen problemas seguramente nosotros lo vamos a tener también, igual o más grave que los que tienen ellos”.

“Lo más importante es la responsabilidad individual, no estamos hablando de cierres masivos, ni de cuarentenas ni nada por el estilo pero sí quiero advertir que la situación no es fácil ni será fácil en los próximos meses”.

“Nosotros seguimos el lineamiento de Nación y Provincia porque no podemos apartarnos y debemos trabajar todos juntos.” – expresó.

Y continuó: “La población tiene que entender que hay que hacer algunos sacrificios, las reuniones sociales, familiares, deportivas, no las podemos hacer. Las restricciones nocturnas impuestas por la Provincia las vamos a acompañar fuertemente, le pido a toda la población que de 00 a 06 horas tengamos el menor movimiento posible en la calle. Tres Arroyos no escapa a la generalidad de lo que pasa en el resto del país”.

“Les pido a todos los tresarroyenses que se cuiden, está en juego la salud, principalmente de la gente mayor que hoy se está tratando de vacunar a la mayor cantidad posible. Hagamos y tengamos conciencia, de que esto es muy serio. Si cada uno hacemos el sacrificio de salir menos, de no reunirnos socialmente con más de 10 personas, ese pequeño sacrificio va a servir mucho. Esta nueva ola llega con una virulencia muy fuerte”.

“No debería ser el Estado Nacional, Provincial o Municipal el que nos diga que pueden estar reunidos 10, 8 o 12 personas, No, cada uno de nosotros deberíamos ya saber que si vamos a un lugar con muchas personas estamos ayudando a un posible contagio masivo. Ese es el sacrificio que les pedimos a todos los ciudadanos de Tres Arroyos, que por motus propio decidan no ir a esos lugares. Si la gente cumple el Estado no tiene por qué aplicar ni multas ni cosas raras que entorpezcan la labor. La solidaridad de todos es fundamental para que todo siga funcionando”.

“Las medidas las seguirá imponiendo la Provincia de Buenos Aires, seguramente si nosotros aumentamos la cantidad de casos, la Provincia nos va a bajar de la fase 4 a la fase 3 y esa es más restrictivas para las actividades” – finalizó el intendente.

Gabriel Guerra: “Es muy probable que existan nuevas cepas del virus circulando por Tres Arroyos”.

Por su parte el Secretario de Prevención y Salud de la Municipalidad de Tres Arroyos, Dr. Gabriel Guerra indico que: “Desde hace aproximadamente diez días veníamos viendo un aumento de número de casos que replica lo que venía sucediendo en la región. Es preocupante la velocidad de instalación en esta nueva ola que no solo es grande sino sostenida. Lamentablemente eso también lo esperamos para nuestro distrito”.

“Es muy probable que existan nuevas cepas del virus en Tres Arroyos, pero para hacer el diagnostico de nuevas cepas, hay que hacer estudios moleculares que eso se hace de modo testigo en algunos lugares. No se realiza de modo masivo ni acá ni en las grandes urbes, siempre se evalúan casos índices, tenemos la información de que circula en el país nuevas cepas y nosotros seguramente no estamos exentos de eso, nuestra ciudad tiene múltiples conexiones con las ciudades más grandes, en las cuales hay transmisión comunitaria de las nuevas cepas y probablemente estén circulando aquí también” - indicó

“Acá lo más importante es seguir trabajando juntos, el Estado proponiendo y dictando normas y la sociedad disponiendo de su propio cuidado. Las medidas de prevención siguen siendo las mismas independientemente de la vacunación que recién se está iniciando. El uso de barbijo, el distanciamiento, las medidas de higiene, el disminuir la circulación al mínimo, el evitar el tránsito innecesario hacia distintas ciudades tiene que ser el fundamento de acá en adelante hasta que los números de contagio empiecen a descender porque corremos el riesgo de ver sobrepasada nuestra capacidad sanitaria” – finalizó Guerra.