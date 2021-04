Axel Kicillof anunció este jueves detalles sobre la situación epidemiológica en la provincia de Buenos Aires y las medidas de prevención que se adoptarán para intentar frenar la segunda ola de coronavirus.

El gobernador brindó una conferencia de prensa en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno bonaerense, en la ciudad de La Plata y manifestó que “la situación cambió violentamente, no es una ola lo que está pasando, me animo a decir que es un tsunami. Hay un crecimiento de casos que no se vio ni en la primera ola ni en el pico de enero”.

“En las últimas tres semanas, pasamos de 2500 casos a 6000 por día, ayer (por este miércoles) se batió un récord de 10.000 casos en la provincia de Buenos Aires. Es impresionante la velocidad de los contagios”, agregó Kicillof.

Asimismo, el gobernador elogió la respuesta del sistema de salud bonaerense al indicar que “no hubo un solo bonaerense que no contara con la atención adecuada”. También, enfatizó: “Prefiero ampliar hospitales que cementerios”.

El presidente Alberto Fernández anunció este miércoles una serie de restricciones y Kicillof anunció que “se va a acatar al pie de la letra en la provincia de Buenos Aires”. En ese sentido, dijo que se va a adaptar al sistema de fases.

Eso significa que para los municipios en fase 5, donde hay menos contagios, se prohibirá la circulación desde las 2 a las 5; en fase 4, van a tener una restricción total entre las 0 y las 6, y los de fase 3 tienen un cierre de los locales de gastronomía de 23 a 6, prohibición de circular de 0 a 6 y se agrega un cierre de comercios en general desde las 20 hasta las 6.

El gobernador bonaerense mantuvo este miércoles un encuentro por videoconferencia con los intendentes de los municipios que integran el AMBA y les expresó que la Provincia “acompañará las decisiones que tome el Gobierno Nacional” para prevenir la propagación del coronavirus.

“Se necesita un esfuerzo para evitar la saturación del sistema sanitario” en tanto avanza la vacunación de la población, explicó el mandatario provincial.

“Sabemos lo importante que es preservar también la actividad económica y pedagógica, por eso todos los municipios, sin importar su color político, van a contar con todo el apoyo de la Provincia”, sostuvo Kicillof.

Este miércoles se registró en territorio bonaerense un récord de contagios al alcanzar los 11.059 casos de coronavirus.