El intendente de Tres Arroyos, Carlos Sánchez realizó para Vía Tres Arroyos un balance del año y entre otras cuestiones adelantó la posibilidad de que lleguen a Tres Arroyos una partida de 600 vacunas que estarían destinadas al personal de salud. Además confirmó la finalización de la obra de Gas en el Barrio Villa Italia y que se recibirá una importante partida de dinero del Gobierno Provincial destinada a obras que aún no se han definido.

Al inicio de la entrevista el Mandatario Municipal expreso: “Ha sido un año muy difícil, muy trabado. El tema de la pandemia fue un tema totalmente nuevo donde hubo que improvisar, usar el ingenio, consultar, consensuar con los que quieren cuidar la salud y aquellos que quieren cuidar su capital, su comercio, su industria, su trabajo. La salud y el trabajo, que es lo que considero más importante para las personas, estuvo en conflicto. Con mucho esfuerzo y buscándole la vuelta con consenso buscamos tener la menor cantidad de casos posibles de coronavirus para que la gente pueda seguir trabajando”.

“Económicamente también fue complicado. Un país que viene desde hace mucho tiempo de crisis en crisis a la que se le sumo la crisis del coronavirus”.

“He contado con un equipo de personas que se han comprometido y trabajado las 24 horas, como es el caso del Dr. Guerra o de Matías Fhurer y de todos en realidad, que le han puesto alma, corazón y vida para sacar esto adelante. La población creo que ha cumplido bastante, es difícil cumplir cuando te dicen que no podes viajar, no podes ver a tu familia o no podes hacer esto o lo otro, es complicado para todos cumplir con todas las restricciones que nos marcaba el sentido común. Como venían las cosas en abril pensábamos que para junio no íbamos a poder pagar los sueldos, pero el equipo económico de la municipalidad, con Federico López Di Fondi ha hecho un trabajo impecable”.

El intendente también agradeció el trabajo de todas las instituciones de la ciudad que desde el primer momento se pusieron a trabajar para suavizar el impacto de la cuarentena en todo el Distrito.

“Tampoco quiero olvidarme de las instituciones que colaboraron con el hospital y con la parte social, allá por julio y agosto donde mucha gente se había quedado sin trabajo. Marcelo León que desde Acción Social también hizo un trabajo muy fuerte, coordinando con las instituciones y los Clubes de Servicio toda la ayuda que se fue recibiendo. Esa es la forma que una sociedad tiene para salir adelante, cuando nos juntamos todos, sin mirar el color político podemos avanzar”.

“Quiero agradecer a las empresas privadas de salud, el hispano y Policoop, con la que llegamos a un acuerdo que históricamente fue muy importante con una predisposición absoluta de su parte que no ha facilitado el trabajo y la posibilidad de coordinar y mejorar todo el sistema de salud ante esta eventualidad que nos tocó atravesar”.

Una de las campañas solidarias que llevó adelante Unidos por Vos, Tres Arroyos

“Abril y mayo fueron meses dificilísimos – continuó Sánchez - , con el comienzo de la cuarentena durísima que en principio fue de quince días y luego fue extendiéndose, con rubros que no aguantaban más, que empezaron a despedir gente y a no poder solventar los gastos mínimos de una empresa o comercio. Tuvimos que tomar decisiones ¿Qué hacemos rompemos la cuarentena y no arriesgamos a que se nos llene de enfermos el hospital y pasar por la decisión inhumana de decidir quién se muere y quién no? abrir el comercio y contagiarnos todos o no abrir y que no quede nada. En una mirada a mediano plazo, pensábamos que si esto continuaba, tendríamos bien la salud pero estaríamos todos sin trabajo. De a poquito fuimos abriendo los comercios y avanzando”.

Presupuesto

El Intendente también se refirió a la próxima sesión del Honorable Concejo Deliberante que buscará el lunes 28 de diciembre aprobar el Presupuesto Municipal, luego de varias controversias que se han generado en pos de su aprobación.

“Espero que el lunes (28 de diciembre) cuando tengan la sesión, se mire un poco más a fondo lo que es nuestra comunidad, lo que se ha hecho, lo que falta y se priorice un trabajo en común. Que se deje un poco de lado la política. Se viene un año político y obviamente que cada partido quiere llevar “agua para su molino” pero creo que en esta situación de dos crisis juntas (por la pandemia y la económica) se priorice nuestra comunidad y se llegue a un acuerdo razonable. Nosotros estamos dispuestos a ceder y a hacer el sacrificio para poder continuar con este Tres Arroyos de crecimiento que estamos teniendo. Me preocupa porque la situación económica del país está mal, la nuestra no está mal pero tampoco estamos bien, no nos salimos del marco nacional con respecto a la situación”.

Fiesta del trigo

Con respecto a la próxima edición de la Fiesta del Trigo el jefe comunal no aseguró ni descartó su realización pero calificó que “vamos más para el no que para el sí”.

“Nos contradecimos porque por un lado decimos que no podemos juntar más de diez personas y por otro lado vamos a convocar a que vengan. Nos chocamos con qué pasará en marzo, no tenemos nada decidido. No digo que se pueda hacer, pero sería algo parecido a la Fiesta de la Tradición: nos da lástima decir ‘no hubo Fiesta del Trigo’”, calificó.

carrozas fiesta del trigo (web)

Obras de Gas para el Barrio Villa Italia y partida presupuestaria para más obras

Sánchez adelantó que en los próximos días se comenzarán con los trabajos para culminar las obras de gas en el Barrio Villa Italia y que se recibirá una partida de dinero para realizar algunas obras que aún no están definidas.

“El barrio Villa Italia cuenta en un 80% con el gas, lo que falta lo íbamos a realizar este año pero debido a los problemas que ya sabemos fue postergado. En los próximos días empieza la obra para completar el trabajo, ya contamos con los materiales y la logística para comenzar”.

“También está en carpeta el asfalto en varios barrios hasta el 1200. La obra se empezó y se completó hasta la mitad porque el Gobierno anterior no mandó más los fondos y la obra se cayó. Ayer se aprobó el Presupuesto Provincial y hay una partida de dinero interesante para Tres Arroyos, debemos estudiar que priorizamos, para esa plata todavía no tenemos nada definido aún. La idea es reactivar algo de asfalto pero no sabemos aún en que barrio”.

Entrega de cuatro nuevas viviendas en el Barrio Villa Italia en Tres Arroyos

Vacunación en Tres Arroyos

El intendente adelantó que de manera extraoficial y aún sin definición mantuvo conversaciones para que llegue a Tres Arroyos una partida de 600 vacunas para el personal de salud.

“Según una noticia que tuve ayer (miércoles) a última hora, creo que estarían viniendo unas 600 dosis de la vacuna aquí a Tres Arroyos que alcanzarían para cubrir a todo el personal de salud. Eso me dijeron extraoficialmente, no lo tengo confirmado oficialmente”.