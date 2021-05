La saturación del sistema de salud de Tres Arroyos, sobre todo en el sector de Terapia Intensiva, es uno de los graves problemas que se enfrentan durante esta pandemia de Covid 19.

Desde hace varios días el Sanatorio Hispano está recibiendo a pacientes Covid, no solo en su Unidad de Terapia Intensiva sino también en el sector de internación. Muchos de los pacientes, que requieren atención en UCI deben ser derivados a otras ciudades.

En el parte diario del día viernes se informó que hay un total de 37 personas internadas en Tres Arroyos por Covid 19, 20 en terapia intensiva, 5 de ellas en la Clínica Hispano y 9 fuera de la ciudad.

Para conocer más a fondo la situación Vía Tres Arroyos con la Doctora Laura Arnaudin quien expresó: “Es una situación bastante compleja, la derivación de pacientes lleva tiempo y los las terapias en otras ciudades también están saturadas.”

“El confinamiento nos va a ayudar a bajar un poco las internaciones y despejar un poco la situación. En lo personal pienso que la gente tiene que cuidarse igual, porque más allá de estar en confinamiento, si la gente después de estos nueve días sale a descuidarse y juntarse, vamos a volver a la misma situación”.

Hospital Pirovano de Tres Arroyos, largas colas para hisoparse (foto: archivo) (Foto: Vía Tres Arroyos)

Nuevas Cepas

Al respecto Laura Arnaudin indicó: “Es probable que tengamos cepas que no hallan entrado en la primera ola, que son más virulentas y contagian a más cantidad de gente. Tienen mayor predisposición a afectar a personas más jóvenes, entre 30 a 50 años. Esa población más joven no ha sido vacunada aún y no está dentro de la franja que tiene cierta protección por la vacuna como grupos más grandes.”

“Hemos tenido también personas mayores vacunados con dos dosis que se han contagiado, en ese caso mandamos a analizar la cepa para tener un poco más de información”.

Suero Equino como tratamiento

La profesional también hizo referencia a la utilización del suero equino como paliativo para los pacientes al respecto indicó:

“Estamos utilizándolo, es un tratamiento que está protocolizado por la Provincia de Buenos Aires, junto con el Plasma. Es un tratamiento que a medida que se viene usando ha logrado cierto beneficio y no ha producido ninguna contraindicación. Algunos pacientes han mejorado rápidamente, ayuda a bajar los días de internación y a evitar la situación de llegar a un respirador”.

El tratamiento se aplica a pacientes de curso mayormente severo de Covid-19 y son tratados con CoviFab (con ese nombre fue registrado el suero equino) ANSL | ANSL

“Hay otros pacientes con gravedad mayor que al pasarle el Suero Equino no han respondido de la misma manera. Es un anticuerpo que neutraliza al virus cuando entra al cuerpo y evita que se multiplique. Se puede aplicar hasta el día 10 de evolución del cuadro a diferencia del plasma que necesita una aplicación mas precoz”.

Para finalizar, la Dra. Arnaudin hizo una descripción del momento más significativo que los trabajadores de la salud deben enfrentar a diario con respecto a los internados: “Lo mas doloroso es el aislamiento de los pacientes, que no pueden estar en contacto directo con sus familiares, eso es un sufrimiento para el paciente y un trabajo de contención muy grande que el personal de salud debe hacer. Además se suma que hay pacientes que no tenemos los mismos recursos para atender por no tener camas disponibles y la situación se desborda”.

“Esperamos que si la restricción se sostiene un tiempito más, probablemente a los quince o veinte días se ven los descensos de casos” - finalizó.

Autorizado. De las tres sustancias en discusión el suero equino es la única autorizada por Anmat para tratar Covid-19. (Télam)

Suero Equino y nuevas cepas

En diciembre del 2020, la ANMAT autorizó el Suero Equino como tratamiento para pacientes adultos con enfermedad Covid-19 moderada a severa hospitalizados sin necesidad de oxígeno, uso de oxígeno con máscara y ventilación no invasiva u oxígeno de alto flujo, dentro de los 10 días del inicio de síntomas.

Nuevos ensayos in vitro levados adelante por el Instituto de Virología “Dr. José M. Vanella” de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y en el Laboratorio de Virología Molecular del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Unsam, demostraron que este tratamiento es efectivo contra las variantes Manaos y Reino Unido y que tiene una capacidad neutralizante que es 100 veces superior al promedio observado en plasma de pacientes convalecientes y de personas que han sido vacunadas.